Deux ans après sa retraite, Raphaël Varane se lance dans un nouveau projet entrepreneurial. Avec + FORT, l’ancien international français veut accompagner les sportifs dans leurs choix de carrière et leur reconversion.

Raphaël Varane poursuit sa reconversion loin des terrains, mais toujours au contact des sportifs. L’ancien défenseur du Real Madrid et de l’équipe de France a annoncé le lancement de + FORT, une structure dédiée à l’accompagnement des athlètes pendant et après leur carrière.

Pour développer ce projet, le champion du monde 2018 s’est associé à Guillaume Lucchini, fondateur de Scala Patrimoine, et Hervé Silbert, chirurgien orthopédiste. Ensemble, ils souhaitent proposer un accompagnement global, mêlant gestion de patrimoine, santé, conseil juridique et préparation de l’après-carrière.

L’objectif est notamment de centraliser les différents interlocuteurs qui entourent les sportifs, sans pour autant remplacer leurs agents.

« Performer, c’est aussi savoir s’entourer »

« Quatorze ans au plus haut niveau m’ont appris une chose : performer, c’est aussi savoir s’entourer », explique Raphaël Varane, qui entend mettre son expérience au service des athlètes.

Au sein de + FORT, l’ancien international interviendra notamment sur les choix stratégiques, les décisions de carrière et les moments charnières du parcours des sportifs.

Retraité depuis septembre 2024, à seulement 31 ans, Varane poursuit ainsi sa diversification professionnelle avec un projet qui entend répondre aux enjeux économiques, médicaux et personnels du sport de haut niveau.

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