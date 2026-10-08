Le groupe Eventeam poursuit sa croissance avec l’acquisition de Keneo. Une opération qui lui permet de renforcer ses expertises dans l’organisation des grands événements sportifs.

Un nouveau rapprochement dans le secteur de l’événementiel sportif. Le groupe Eventeam annonce l’acquisition de Keneo, agence spécialisée dans le conseil, la conception et la production de grands événements sportifs, en France comme à l’international.

Avec cette opération, Eventeam réunit désormais trois agences complémentaires : Eventeam Live, dédiée au marketing sportif, à l’hospitalité et aux événements corporate ; Hémisphères, spécialisée dans les voyages ; et Keneo, tournée vers l’accompagnement stratégique des institutions, territoires et ayants droit.

« Une étape importante dans le développement du groupe »

« L’arrivée de Keneo marque une étape importante dans le développement du groupe », souligne Igor Juzon, président-directeur général d’Eventeam.

L’objectif est notamment de renforcer sa présence sur le marché du sport professionnel, de développer ses relations avec les collectivités et de s’imposer comme un acteur majeur des grands événements en Europe.

Vincent de Bary, ancien président de Keneo, devient directeur général du développement. Les trois agences conserveront leur identité tout en bénéficiant de ressources partagées.

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