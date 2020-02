Banque Populaire nouveau partenaire de la Fédération Française de Surf

En cette fin de semaine, la Fédération Française de Surf a officialisé la signature d’un partenariat avec Banque Populaire.

Dans le cadre de ce contrat, Banque Populaire, déjà engagé auprès de la Fédération Française de Voile depuis 30 ans, devient Partenaire Officiel de la fédération qui revendique 80 000 licenciés. « Dans le cadre de son partenariat avec Paris 2024 (NDLR : Groupe BPCE), Banque Populaire a souhaité soutenir un nouveau sport, le surf, qui, comme la voile, valorise ceux qui ont l’esprit entrepreneurial : sens de l’observation de l’environnement, anticipation de l’action, maîtrise de l’innovation des éléments, quête de performance et volonté de réussite. » précise le communiqué. « Elle a aussi souhaité s’associer à un sport, une fédération et des sportifs qui ont à cœur de préserver l’environnement et de transmettre des valeurs de coopération et de transmission. »

Il y a quelques semaines, les marques Quiksilver et ROXY ont également rejoint la Fédération Française de Surf pour les 4 prochaines années. Ce partenariat donnera notamment naissance à une collection capsule Equipe de France de surf, qui sera disponible dès juin 2020, chez Intersport.