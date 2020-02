Rugby – Après la Ligue 1, Canal+ passe un match de TOP 14 sur la case du dimanche soir 21H en prime time

Hier, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et Canal+ ont annoncé une modification de la programmation des matchs du TOP 14 dès la saison prochaine.

Le championnat de France de rugby récupère notamment la case du dimanche 21H laissée vacante par la perte du lot principal de la Ligue 1 lors du dernier appel d’offres. Une annonce qui ferme donc l’hypothétique rachat de Canal+ du match premium acquis par Mediapro.

A partir de la saison 2020-2021, le TOP 14 va connaître une mise en avant sans précédent sur les antennes de Canal+. « Le TOP 14 bénéficiera d’une exposition exceptionnelle avec désormais deux matchs en prime time : l’un sur la case premium de Canal+ à 21H le dimanche soir, l’autre sur Canal+ Sport le vendredi soir. Le Canal Rugby Club, en clair sur Canal+, précèdera la grande rencontre du dimanche. » précise le communiqué.

Sur les réseaux sociaux, quelques supporters critiquent ce nouvel horaire qui pourrait nuire selon eux à l’affluence dans les stades.

Nous ne sommes pas des footeux mais des rugbymen donc les matchs c’est samedi après midi point barre — Cellier 🇫🇷 💛💙#majoritésilencieuse (@Charlylevrai1) February 7, 2020

Cela fera joli, ces stades à moitié vide le dimanche soir à la télé ! Le TOP14 ressemblera au SuperRugby au moins sur ce point ! — Eric B – Francilien (@EBelhaireT) February 7, 2020

Vous êtes en train de tuer le rugby et @canalplus contribuera à vider les stades pour des histoires de gros sous comme ils l’ont fait avec la @Ligue1Conforama… Il nous restera la #Federal1 le dimanche à 15h! — Sebastien Baudelet (@sbaudelet) February 6, 2020

C’est n’importe quoi, il.n’y a qu’à voir le match de 12h30 le dimanche. L’esprit du Rugby c’est familial, un match le dimanche soir c’est bon pour vider les stades. — chrismas64 (@chrismas64) February 6, 2020

La nouvelle programmation du TOP 14 sur Canal+ dès 2020-2021

VENDREDI

o 20h45 – Prime Time – Match sur CANAL+SPORT

SAMEDI

o 15h15 – Match sur CANAL+

o 18h15 (*) – Multiplex sur CANAL+SPORT // Les 4 matchs en intégralité sur RUGBY+

o 20h30 – JOUR DE RUGBY sur CANAL+SPORT (rediffusion 23h40 CANAL+)

DIMANCHE

– 20h10 (*) / 20h55 – CANAL RUGBY CLUB sur CANAL+ (en clair) (*horaire non définitif)

– 21H – Prime Time – Match sur CANAL+

– 22H55 / 23h10 – CANAL RUGBY CLUB le debrief sur CANAL+

« Canal+ et le TOP 14 c’est une collaboration depuis plus de 25 ans et nous sommes fiers de voir celle-ci se poursuivre de la plus belle des manières. Avec cette nouvelle exposition d’envergure pour la compétition, ce sont de très grandes soirées de rugby qui s’annoncent pour nos abonnés et une mise en lumière encore plus forte pour les clubs » a ajouté Maxime Saada, Président du directoire du Groupe Canal+.

Pour rappel, l’UEFA Champions League sera de retour sur Canal+ sur le cycle 2021-2024 avec la diffusion des deux plus belles affiches de chaque journée en direct et en exclusivité, ainsi que la finale. En outre, Canal+ continuera de diffuser la Ligue 1 Conforama avec un match le samedi à 21H et le dimanche à 17H. Une grille complétée par la Formule 1 sécurisé jusqu’en 2022 et la Premier League.