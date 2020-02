Le programme de la Global Sports Week Paris 2020 (6 et 7 février)

Jeudi 6 et Vendredi 7 février, le Carrousel du Louvre accueille la première édition de Global Sports Week Paris. Quelques 1300 participants sont attendus dont plus de 500 entreprises représentées.

Lancé par le trio Lucien Boyer, Laurent Damiani et Arnaud Drijard, GSW a notamment obtenu le soutien du Ministère des Sports français et de la Ville de Paris. Pendant 2 jours, de nombreux speakers se relayeront sur scène pour de nombreux partages.

A quelques heures du début de l’évènement, quelques places sont encore en vente (à partir de 490€ les 2 jours).

Global Sports Week Paris 2020 – Le programme

JEUDI 6 FEVRIER

Maîtresse de cérémonie : LOUISE EKLAND

8:00 – OUVERTURE DES PORTES

9:00 – 9:45 OUVERTURE OFFICIELLE [ LE FUTUR DU SPORT ]

• TONY ESTANGUET, Triple champion olympique & Président – Comité d’organisation Paris 2024

• NADIA NADIM, Joueuse de football professionnelle – PSG

Championne pour l’éducation des filles & des femmes – UNESCO

• ROXANA MARACINEANU, Ministre des Sports – Gouvernement français

• ANDREW PARSONS, Président – Comité International Paralympique

9:45 – 10:00 « ANNONCE » – PARIS 2024 x Agence française de développement

10:00 – 10:15 « MEET THE CHANGE LEADER »

La vision de l’un des leaders mondiaux au sein des médias et du divertissement sur le rôle des marques et des médias dans le développement du sport.

• YANNICK BOLLORÉ, Président du Conseil de Surveillance – Vivendi / Président & Directeur Général – Groupe Havas

– AMANDA DAVIES – CNN

10:15 – 10:50 FAN OUI MAIS CITOYEN AUSSI : COMMENT LE MONDE DU SPORT DOIT-IL S’ADAPTER ?

À l’heure où les nouvelles générations questionnent la société de consommation et le rôle du monde du business dans la société, comment le sport peut-il s’adapter ? Qu’attendent les “fans-citoyens” de la part des athlètes, des détenteurs de droit et des marques présentes dans le sport ?

• GUILLAUME de MONPLANET, Directeur Général – adidas France

• MARIE SAMMONS, Directrice – Ultra-Trail World Tour

• MATHIAS VICHERAT, Secrétaire Général – Danone

11:00 – 12:00 FINALE DU TREMPLIN INVEST

La finale du Tremplin Invest, organisée par le Ministère du Sport et Le Tremplin, est un événement mondial qui donnera l’opportunité à 16 startups prometteuses du secteur de la sporttech de présenter leur projet à des investisseurs.

12:30 – 13:15 GAGNER LA BATAILLE POUR LA GÉNÉRATION Z : PRIORITÉS POUR LA SURVIE DU SPORT

La bataille pour l’attention et la crédibilité s’accroît dans un monde où les consommateurs n’ont jamais eu autant de choix et d’attentes. Comment le sport peut-il se faire une place au sein d’un environnement caractérisé par une infinité d’opportunités ? Que peut apprendre le sport des industries impactées par la transformation digitale ? L’impact social va-t-il devenir un moteur économique ?

• RICHARD BRISIUS, Président – The Ocean Race

• TRACEY RUSSELL, Directrice des opérations – McCourt

• ANDREAS ZAGKLIS, Secrétaire Général – FIBA

14:30 – 14:45 « MEET THE ARTIST »

• MATT CLIFFORD, Musicien – Rolling Stones

14:45 – 15:30 LE SPORT CONFRONTÉ À L’URBANISATION CROISSANTE

La population mondiale devient de plus en plus citadine. Comment vivra-t-on dans les grandes villes du futur ? Comment le sport peut-il s’adapter et quel rôle peut-il jouer pour accompagner les villes à réussir les nouveaux challenges qu’elles rencontrent ?

• FANTA DIALLO, Directrice des sports, de la jeunesse et de la vie associative – Ville de Dakar

• JULIE HARRINGTON, Directrice Générale – British Cycling

• JEAN-FRANÇOIS MARTINS, Adjoint à la Maire, chargé des Sports et du Tourisme – Ville de Paris

• LBERTO UNCINI MANGANELLI, Directeur Général BU Running – adidas

• SIMON PRAHM – Game

15:30 – 15:45 « MY STORY »

• NORMA BASTIDAS, Ultra-marathonienne – Fight for Dignity

16:05 – 16:50 GSW SOCIAL BOOSTER

Présentation de 9 projets à fort impact, qui ont pour but de résoudre des problèmes sociétaux à travers le sport, et bénéficieront du premier programme accélérateur de GSW.

17:00 – 17:15 « MEET THE ATHLETE-PRENEUR »

• SIR RUSSELL COUTTS, Skipper, Directeur – SailGP DAVID MELTZER – The Playbook & Sports 1 Marketing

17:15 – 18:00 LES ATHLÈTES PRENNENT LE POUVOIR : QUEL IMPACT POUR LE MONDE DU SPORT ?

Les athlètes sont en train de prendre le contrôle des droits sportifs, notamment avec la création des chaînes direct-to-fan qui créent de nouvelles opportunités commerciales ainsi qu’une plateforme de lobby pour devenir des décideurs dans la façon dont est régi le sport. Que se passe-t-il, et vers quel modèle nous dirigeons-nous ?

• MATT BIONDI, Champion Olympique & Directeur – Swimming Athletes Partnership

• JUSTINE DUPONT, Surfeuse professionnelle

• NOURIA NEWMAN, Championne du monde de kayak extrême & IOC Young Leader

• JONATHAN EDWARDS, Triple champion olympique & Recordman du monde du triple saut

18:30 – 22:00 CELEBRATION PARTY

18:30 – 18:45 AHMAD KONTAR, Mannequin & breakdancer

18:45 – 19:15 TÉMOIGNAGES & DOCUMENTAIRES

“WOMEN EMPOWERMENT, DEUX HISTOIRES DE VIE”

• LISA ZIMOUCHE, Football freestyler

• KELY NASCIMENTO, Fondatrice & Présidente du Projet Nascimento

“MADAGASCAR, LA JEUNE FILLE ET LE BALLON OVALE”

• MARCELIA, Ambassadrice Terres en Mêlées pour l’égalité femme-homme par le sport

• LAURENCE FISCHER, Ambassadrice pour le Sport au Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

19:15 – 21:00 PROJECTION ORGANISÉE PAR L’INSTITUT FRANÇAIS

• Film de CLAUDE LELOUCH, 13 jours en France (Jeux Olympiques de 1968) en présence du réalisateur Claude Lelouch

Vendredi 7 février

8:00 – OUVERTURE DES PORTES

9:00 – 9:45 LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS DANS UNE SOCIÉTÉ EN RECHERCHE DE SENS : CHALLENGES & OPPORTUNITÉS

Comment les grands événements sportifs peuvent-ils s’adapter à l’urgence climatique et aux attentes d’un monde avec une conscience sociale plus forte ? Peuvent-ils être crédibles dans leur volonté d’être moteur du changement sur les grandes questions sociétales d’aujourd’hui ?

• SALLY BOLTON, Directrice du Planning Stratégique et des Opérations et future Directrice Executive

• All England Lawn Tennis Club

• CHASE CAREY, Président & Directeur Général – Formula 1

• IBRAHIMA WADE, Coordinateur Général des Jeux Olympiques de la Jeunesse – Dakar 2022

9:45 – 10:30 LE RÔLE DU SPORT DANS LA LUTTE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Les conséquences du changement climatique se font maintenant ressentir à chaque niveau dans le monde du sport… Comment ce secteur doit-il évoluer pour jouer son rôle dans cette lutte impérative contre le réchauffement climatique ?

• NICOLETTA PICCOLROVAZZI, Directrice de la technologie et du développement durable, solutions olympiques et sportives – Dow Europe GmbH

• LISE VAN LONG, Responsable du Développement Durable en Entreprise – Comité International Olympique

• CARINE de BOISSEZON, Directrice du Développement Durable – Groupe EDF

10:30 – 11:20 FFF INNOVATION AWARDS

Les 9 finalistes, sélectionnés parmi 250 candidats, en Performance Sportive, Engagement des Fans et RSE, présenteront leur projet pour gagner l’opportunité de collaborer avec la FFF.

11:25 – 12:10 LA PRATIQUE SPORTIVE DÈS L’ENFANCE : UNE PRIORITÉ POUR LA SOCIÉTÉ

Des études prouvent l’importance cruciale d’exposer tôt les enfants à la pratique du sport, car cela déterminera leurs habitudes futures en tant qu’adultes. Que pouvons-nous apprendre de bonnes pratiques ainsi que d’autres industries (divertissement, jouets, gaming) pour solliciter les enfants aussi tôt que possible ?

• VIBEKE JENSEN, Directrice de la Division pour l’Education pour la Paix et le Développement Durable – UNESCO

• JESSE LOVEJOY, Directeur – 49ers EDU & 49ers Museum

• Responsable des partenariats – EDU Academy

• ANDREW PARSONS, Président – Comité International Paralympique

12:10 – 12:20 FFF INNOVATION AWARDS – REMISE DES PRIX

12:20 – 12:35 L’ARENA DU FUTUR

Les stades vont devenir un microcosme, reflet du futur de nos sociétés, influencé par les attentes des fans vis à vis de la technologie et de la consommation. Dans cet interview, le créateur de l’une des arenas les plus innovantes du monde partagera avec nous ce qui est à venir.

• JACKY LORENZETTI, Président du Groupe – Ovalto / Propriétaire – Paris La Défense Arena & Racing 92

– DAVID BARROUX – Les Echos

12:35 – 13:10 LE DIRECT RESTE-T-IL LE PREMIUM CONTENT DU SPORT ? VERS DES NOUVEAUX FORMATS DE CONTENU

Les bouleversements technologiques et des modes de consommations modifient radicalement le modèle actuel de diffusion du sport. Même si les diffusions live ne sont pas vouées à disparaître, les contenus courts, à la demande et additionnels prennent de plus en plus de valeur. Comment consommerons-nous le sport dans le futur ?

• GUY-LAURENT EPSTEIN, Directeur Marketing – UEFA

• BEN SCHWERIN, Vice Président des partenariats – Snap Inc.

• LUIS VICENTE, Président Directeur Général – ELEVEN SPORTS Group

14:30 – 14:45 « MEET THE CHANGE LEADER »

• HRH PRINCE ALI BIN AL HUSSEIN de Jordanie, Président – AFDP Global

– LOUISE EKLAND

14:45 – 15:20 POUR UN IMPACT POSITIF DE LA DATA DANS LE SPORT

Que peut apporter la data à la pratique sportive et à la consommation du sport ? Des experts de la tech partagent leur vision du futur.

• CRAIG EDMONDSON, Président Directeur Général – Zwift Esports

• ANDREAS HEYDEN, Directeur de l’innovation – Ligue de Football Allemande (DFL)

• SOPHIE PROUST, Directrice de la technologie – Atos

15:20 – 15:55 INTÉGRATION PAR LE SPORT : NOUVEAUX MODÈLES ET MESURE DE L’IMPACT

Comment la recherche de sens transforme-t-elle les modèles traditionnels d’intégration par le sport ? Quelles sont les nouvelles opportunités pour les secteurs public et privé de travailler ensemble pour avoir un impact social par le sport ?

• YOURI DJORKAEFF, Champion du monde FIFA 1998, Président – Fondation FIFA

• ALEXANDRE MARS, Fondateur & Président – Fondation EPIC

• RÉMY RIOUX, Directeur Général – Agence f rançaise de développement

15:55 – 16:30 LES NOUVEAUX MODÈLES DE FINANCEMENT DU SPORT

Explorons l’évolution de l’économie du sport avec des investisseurs internationaux. Quelles sont les dynamiques financières dans le monde du sport ? Que peut-on apprendre d’autres industries influencées elles aussi par la transformation digitale ?

• BRETT GOSPER, Directeur Général – World Rugby

– DAVID KAHN, Président – Paris Basketball

• LAURENT MIGNON, Président du Directoire – Groupe BPCE

16:30 – 16:45 « MEET THE CHANGE LEADER »

• CHRIS CARROLL, Directeur de l’Engagement Numérique – Comité International Olympique

16:45 – 17:00 SESSION DE CLÔTURE

• LUCIEN BOYER, Co-fondateur & Président – Global Sports Week Paris

17:15 – FERMETURE DES PORTES