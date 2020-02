Emirates nouveau sponsor maillot de l’Olympique Lyonnais jusqu’au moins 2025. Un deal à 100M€ ?

Avec une journée d’avance sur le programme initial (voir plus bas), l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec Emirates. La compagnie aérienne devient le nouveau sponsor maillot de l’OL sur la période 2020-2025 et succède à Hyundai.

Selon nos informations, le montant du contrat annuel signé entre Emirates et l’OL se situerait aux alentours des 20 millions d’euros, soit 100M€ sur 5 saisons. Un chiffre conséquent qui place ce contrat parmi les contrats sponsoring les plus importants en France. Jusque là, l’OL touchait entre 5 et 7M€ chaque année de la part de Hyundai.

Un deal qui valorise un peu plus le club qui vise les 400 millions de chiffre d’affaires d’ici 2024 grâce à une stratégie de développement basée sur un concept de « full entertainment ». En attendant, l’OL a réintégré récemment le TOP 20 du « Deloitte Football Money League 2020 », classement des clubs en fonction de leurs revenus, avec 220,8M€.

OL – Emirates succède à Hyundai qui réfléchit à la suite

Dans le cadre de cet accord de sponsoring, Emirates s’affichera sur la face avant des maillots de l’OL pour le Championnat de France ainsi que la Coupe d’Europe. Une nouveauté puisque ces dernières années, Hyundai était présent sur le jersey pour les compétitions nationales et Véolia pour les matchs européens. De son côté, le constructeur automobile qui a investit le terrain du running cette année avec A.S.O. réfléchirait à la manière dont il pourrait poursuivre sa collaboration avec le club rhodanien dont il était associé depuis 8 ans (2012). Un partenariat dans la durée qui a permis à la marque d’accompagner le développement de sa notoriété et son image dans l’hexagone grâce à de nombreuses activations marketing.

Précisons que le contrat de partenariat Emirates x OL a été négocié par l’entremise d’Infront, agence du groupe Wanda Sports Group, dirigée en France par Jean-François Jeanne. Ce dernier connaît bien la compagnie aérienne pour avoir signé ces dernières années les accords entre Emirates et le PSG ou encore Roland-Garros.

« L’attractivité de la ville de Lyon et sa région, l’aéroport ainsi que la stabilité et la structuration du club ont convaincu les dirigeants d’Emirates » nous précise Jean-François Jeanne, Managing Director d’Infront France. « L’OL est un des clubs les plus structurés de France, avec un modèle de développement, OL City, la future Arena, le rapprochement avec LDLC ASVEL de Tony Parker, ça a parlé à Emirates. La société s’inscrit dans des projets de long terme et c’est pour ça qu’ils ont choisi Lyon. »

« Il existe déjà une connexion entre Lyon et Dubaï grâce aux vols quotidiens d’Emirates entre ces deux villes. Ce partenariat est plus qu’un simple accord commercial, il renforce également l’investissement et la contribution économique de la compagnie dans la région lyonnaise et sur l’ensemble du territoire français, dans lequel nous sommes présents depuis près de trois décennies » a ajouté dans un communiqué Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président-directeur Général d’Emirates.

« Emirates incarne l’élégance et la qualité de service ; c’est une marque premium qui dispose d’une expérience éprouvée dans le football et le sponsoring sportif. Cette association à long terme est une excellente opportunité pour nos deux marques. Nous sommes reconnaissants envers les équipes d’Emirates pour la confiance qu’elles nous témoignent et nous sommes impatients de travailler ensemble » a précise Jean-Michel Aulas, Président de l’OL, dans un communiqué.

Emirates, un acteur impliqué dans la communication par le sport

Sur les futurs maillots de l’OL, Emirates affichera la signature « Fly Better » présentée en fin d’année 2018. Un flocage qui sera également présent sur le devant des tenues d’entraînement. La compagnie aérienne bénéficiera également d’une large visibilité dans tout le Groupama Stadium (propriété du club), ainsi que des droits d’hospitalité, de billetterie et autres droits marketing. Rappelons que le PSG a officialisé il y a quelques jours l’arrivée de Qatar Airways comme compagnie aérienne officielle du club.

A relire : Comment les compagnies aériennes du Golfe sont devenues des marques globales grâce au sponsoring sportif

Du côté des activations, les supporters de l’OL peuvent faire confiance à Emirates qui sait faire preuve d’originalité pour surprendre les communautés. Il y a quelques années, des hôtesses de l’air Emirates avaient notamment inventé les nouvelles consignes de sécurité pour les fans du Benfica Lisbonne présents au stade.

Pour rappel, Emirates est également partenaires du Real Madrid, d’Arsenal (2024), de l’AC Milan, de Benfica, de l’ATP Tour jusqu’en 2025, de Roland-Garros, de l’US Open et de nombreux autres évènements.

La conférence de presse Emirates X OL annulée

Cette semaine, l’Olympique Lyonnais avait convié la presse vendredi matin pour dévoiler l’identité du nouveau sponsor maillot du club. L’actualité du coronavirus a malheureusement contraint la compagnie aérienne à revoir logiquement ses priorités.

« Compte tenu de l’actualité mondiale liée aux risques sanitaires de propagation du coronavirus, les compagnies aériennes en connexion avec l’Asie sont contraintes de prendre des mesures exceptionnelles. Par conséquent, les représentants d’Emirates qui étaient attendus à Lyon ce vendredi, ont été retenus à Dubaï pour gérer cette situation d’une ampleur majeure. L’Olympique Lyonnais tient à apporter son soutien aux personnes touchées d’une façon ou d’une autre par cette épidémie mondiale. »