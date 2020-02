adidas dévoile 26 nouveaux maillots au look rétro pour célébrer les 25 ans de la MLS

Cette saison 2020, la Major League Soccer (MLS) célèbre ses 25 ans. A cette occasion, adidas a présenté hier une collection de 26 nouveaux maillots conçus pour chacune des franchises qui participeront au championnat.

Equipementier de la MLS jusqu’au moins 2024, adidas organisait hier à New York en marge de la Fashion Week une présentation des nouveaux maillots 2020, 1 par franchise, domicile ou extérieur. (Contrairement aux principaux championnats européens ou sud américain, les clubs de MLS conservent des maillots d’une année sur l’autre)

Côté look, la marque aux trois bandes fait dans le rétro en plaçant ses 3 bandes sur l’épaule droite, façon 90′. Un template qui parlera évidemment aux fans de l’Olympique de Marseille, remember 1993.

Pour accompagner le reveal, adidas et la MLS ont décidé de mettre en avant des personnalités liées à chacune des franchises.

That @magee18, so hot right now. pic.twitter.com/7ACR19bFCZ

— Major League Soccer (@MLS) February 6, 2020