L’adidas Next Generation Tournament (ANGT) fera étape dans le Val-d’Oise les 26 et 27 février 2027. Le centre Athletica, à Eaubonne, accueillera la phase de poules de cette compétition européenne U18 organisée par l’EuroLeague et le Paris Basketball, dont le vainqueur se qualifiera pour la phase finale continentale.

Les 26 et 27 février 2027, huit équipes européennes s’affronteront à Athletica, parmi lesquelles le Paris Basketball, l’Olympiacos, le FC Barcelona ou encore l’Olimpia Milano. Elles seront rejointes par Dubai Basketball, Kids&Us Manresa, NextGen Team Paris et le vainqueur du tournoi qualificatif de Vienne. À la clé : une place pour la phase finale européenne de la compétition.

De Victor Wembanyama à Domantas Sabonis et Luka Dončić, des plus grandes stars du basket, l’ANGT a vu passer plusieurs joueurs devenus des références. Véritable vitrine du basket de formation, le tournoi attire chaque année l’attention des clubs professionnels, des entraîneurs et des recruteurs à la recherche des talents de demain.

Des infrastructures internationales qui ont déjà accueilli Team USA et les Toronto Raptors

Athletica s’est imposé comme un centre de référence dans la préparation et la performance sportive. Le site accueille plusieurs fédérations et clubs de haut niveau, parmi lesquels le Paris Basketball, qui y a installé son centre de formation. Étendu sur 7 hectares, le complexe dispose d’infrastructures dédiées au sport de haut niveau, avec notamment un stade couvert d’athlétisme, un complexe multisports, des espaces de préparation physique et de récupération, ainsi qu’une capacité d’hébergement de 200 lits.

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Labellisé INSEP, le centre s’est également distingué par sa capacité à accueillir des délégations sportives internationales. En 2024, Athletica avait notamment été choisi par Team USA pendant les Jeux olympiques de Paris. Plusieurs stars de la NBA, dont LeBron James et James Harden, avaient ainsi pris leurs quartiers sur le site. Plus récemment, les Toronto Raptors ont également séjourné dans les infrastructures valdoisiennes.

« Accueillir pour la première fois l’adidas Next Generation Tournament à Athletica est une belle illustration de notre volonté de faire d’Athletica un lieu au rayonnement international, capable d’accompagner à la fois l’émergence de jeunes champions comme ceux du Paris Basketball et d’accueillir des clubs venus de toute l’Europe », souligne Marie-Christine Cavecchi, présidente du Conseil départemental du Val-d’Oise.

Depuis la saison 2025-2026, le centre de formation du Paris Basketball est installé à Athletica. Dix-sept jeunes joueurs des catégories Espoirs U18 et U21 y bénéficient de conditions d’entraînement et d’un accompagnement adaptés à leur progression. « Ce centre d’excellence offre depuis la saison 2025-2026 des conditions de formation et de pratique sportive optimales pour nos jeunes joueurs et représente pour le club une avancée majeure », explique Mathias Priez, directeur général délégué du Paris Basketball.

Une grande finale organisée à l’adidas arena de Paris

Après la phase de poules à Athletica, les meilleures équipes se retrouveront à l’adidas arena pour la phase finale de l’étape parisienne. Une organisation qui permet au Paris Basketball de mobiliser deux sites complémentaires autour de son projet sportif et de formation.

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« Pour le Paris Basketball, c’est une fierté de pouvoir organiser une seconde fois une édition de l’adidas Next Generation Tournament à Paris. Cela fait tout son sens d’accueillir les meilleurs jeunes joueurs d’Europe dans les deux lieux qui font vibrer nos jeunes joueurs : l’adidas arena, qui incarne leur rêve », souligne le Paris Basketball.