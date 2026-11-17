Après plus de dix ans dans le peloton masculin, TotalEnergies devient co-partenaire titre de FDJ United-Suez. Dès 2027, le groupe accompagnera notamment Demi Vollering pour cinq saisons.

Changement de peloton pour TotalEnergies. Après plus de dix ans aux côtés de l’équipe masculine vendéenne de Jean-René Bernaudeau, le groupe énergétique va devenir co-partenaire titre de la formation féminine FDJ United-Suez pour cinq saisons, de 2027 à 2031.

À compter du 1er janvier prochain, l’équipe dirigée par Stephen Delcourt prendra le nom de Team TotalEnergies-FDJ United. Le groupe succède à Suez, pourtant engagé jusqu’à fin 2028, dans le cadre d’un changement anticipé de naming.

TotalEnergies reste sponsor maillot sur Tour de France masculin

Ce nouvel accord permet à TotalEnergies de s’associer à l’une des meilleures formations du peloton féminin. Deuxième du classement UCI en 2026, l’équipe compte notamment dans ses rangs Demi Vollering, numéro un mondiale et victorieuse du Tour de France, du Giro et de plusieurs classiques cette saison.

« TotalEnergies est très heureuse de contribuer à la visibilité et au développement du cyclisme féminin au plus haut niveau mondial », souligne Patrick Pouyanné, PDG du groupe.

TotalEnergies conserve parallèlement une présence dans le cyclisme masculin, notamment comme sponsor maillot de Netcompany Ineos, ainsi que dans les épreuves d’ASO, dont le Tour de France et le Tour de France Femmes.

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