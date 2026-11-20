Le HOKA UTMB Mont-Blanc se déroulera du 22 au 28 août 2027, avec un calendrier exceptionnellement réaménagé pour tenir compte des Championnats du monde de cyclisme UCI organisés en Haute-Savoie. Les principales courses, dont l’UTMB, la CCC et l’OCC, changent ainsi de programmation.

La Haute-Savoie accueillera deux événements sportifs internationaux à quelques jours d’intervalle. Les Championnats du monde de cyclisme UCI, programmés du 24 août au 5 septembre, organiseront notamment leurs épreuves sur route à Sallanches-Domancy du 27 au 29 août.

Pour limiter les contraintes logistiques et faciliter l’accueil des participants et spectateurs, les organisateurs du HOKA UTMB Mont-Blanc ont travaillé avec les collectivités locales, la préfecture et les responsables des Mondiaux de cyclisme.

Un calendrier exceptionnel pour l’UTMB 2027

Le programme a été adapté uniquement pour cette édition :

22 au 28 août : PTL

PTL 22 au 24 août : MCC, TDS, ETC, YCC et Mini

MCC, TDS, ETC, YCC et Mini Mercredi 25 août : départs de l’UTMB et de la CCC

départs de l’UTMB et de la CCC Samedi 28 août : OCC, dernière course de la semaine