Pour célébrer la sortie de GTA VI, le Miami Heat s’associe à Rockstar Games et transforme son parquet et sa salle aux couleurs de Vice City.
Vice City s’invite sur les parquets de NBA ! À l’occasion de la sortie de GTA VI, jouable en France à partir de ce jeudi 19 novembre, le Miami Heat s’associe à Rockstar Games pour organiser une soirée spéciale baptisée « A Night in Vice City », lors de la rencontre face aux Milwaukee Bucks.
Introducing the Vice City hardwood 🏀
See it for one night only, tomorrow vs Milwaukee. https://t.co/ZBpxND08hO
— Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 17, 2026
Pour l’occasion, le Kaseya Center se transforme aux couleurs de la ville fictive inspirée de Miami. La franchise a notamment dévoilé un parquet inédit rose, bleu et blanc, avec les inscriptions « Vice City » et « I Love Vice City », ainsi que plusieurs logos « VI ».
Un maillot spécial Nike x Rockstar Games x Cactus Jack
L’immersion se prolongera dans toute l’enceinte : message « Bienvenue à Vice City » sur le toit, véhicules inspirés du jeu exposés à l’extérieur, bande-son officielle et points de restauration aux couleurs des enseignes fictives de GTA.
Autre activation remarquée : un maillot spécial imaginé par Nike, Rockstar Games et Cactus Jack, la marque de Travis Scott, sera porté par les joueurs lors de cette soirée.
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