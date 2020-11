L’Olympique de Marseille se lance (enfin) dans l’eSport avec « Grizi Esport » fondé par Antoine Griezmann et son frère Théo

Hier, l’Olympique de Marseille a annoncé son arrivée dans le secteur du eSport. Alors que de nombreux clubs français ont déjà franchi le pas depuis quelques années, le club olympien semble s’être donné le temps pour investir ce nouveau terrain de jeu.

Pour ses premiers pas dans l’eSport, l’OM a décidé de s’associer à une structure déjà existante, « Grizi Esport » fondée par Antoine Griezmann et son frère Théo. 2 passionnés de jeux vidéo que nous avions pu rencontrer il y a 6 ans, manettes en main.

« En tant que fan de l’OM, l’histoire est d’autant plus belle » – Théo Griezmann, CEO Grizi Esport

Dans le détail, l’OM sera représenté sur le jeu vidéo FIFA 21 d’EA Sports lors de différentes compétitions comme les FIFA Global Series ou encore la eLigue1 organisée par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

« Cette collaboration permettra à l’OM d’organiser des activations online et physique avec ses fans à Marseille, en France et à travers le monde mais aussi de toucher un public toujours plus large » précise le communiqué. « Au-delà des aspects compétitifs, ce rapprochement contribuera à animer les fans de l’OM et de gaming et s’adressera également à la scène eSport locale autour d’évènements online ou physiques à l’Orange Vélodrome. »

Pour accompagner cette annonce, Grizi Esport et l’OM ont dévoilé en vidéo les deux joueurs qui représenteront l’OM sur FIFA 21. Il s’agit de « Rafsou » (Fouad Fares) et de Mino (Amine Boughanmi).

« C’est un grand honneur de s’associer à un club aussi prestigieux que l’OM. En tant que fan de l’OM, l’histoire est d’autant plus belle » ajoute Théo Griezmann, CEO Grizi Esport, dans le communiqué. « Nous allons tenter de porter haut les couleurs de Gizi Esport et l’OM dans les différentes compétitions à venir avec deux joueurs extrêmement talentueux qui ont déjà performé sur la scène française et internationale ».

Créée en janvier 2020 par Antoine et Théo Griezmann, la structure Grizi Esport est actuellement composée de 8 joueurs répartis sur 3 jeux différents : FIFA, Fortnite et Hearstone.

« Nous sommes heureux de faire cette première approche dans le monde du sport électronique à travers ce partenariat avec la structure Grizi Esport, fondée par les frères Griezmann, fans du club depuis leur enfance, qui ont su créer une structure compétitive, responsable et familiale en quelques mois » ajoute Hervé Philippe, Chief marketing & media officer de l’OM. « Ce sera l’occasion pour l’Olympique de Marseille de mieux cerner ce nouveau secteur et de toucher une audience toujours plus jeune et connectée, dans la lignée de notre arrivée sur des plateformes comme TikTok ou Twitch ».