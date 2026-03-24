La LNB et Xiaomi annoncent un partenariat stratégique centré sur le contenu et l’expérience, pour renforcer l’engagement des fans.

La Ligue nationale de basket (LNB) et Xiaomi ont officialisé un partenariat stratégique qui est entré en vigueur vendredi 21 mars. La marque technologique devient sponsor officiel des championnats Betclic Élite et Élite 2, confirmant l’attractivité croissante du basketball professionnel français.

Au-delà d’une simple visibilité, l’accord s’inscrit dans une logique de transformation du sponsoring. Xiaomi entend s’appuyer sur le basket comme un territoire culturel fort, en lien avec les jeunes audiences et les usages digitaux. Un positionnement cohérent avec son image « Unboring », axée sur l’innovation et l’énergie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xiaomi France (@xiaomi.france)

Activations et fanzone

Le dispositif reposera largement sur la création de contenus. Des créateurs seront mobilisés au bord des terrains pour produire des formats immersifs, relayés sur les réseaux sociaux. Des activations en fanzone et dans les salles sont également prévues, avec des démonstrations produits et des expériences pour les supporters.

Pour la LNB, ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer l’engagement des fans et moderniser l’image du championnat. L’intégration d’un acteur technologique international permet d’accélérer ce virage vers une ligue plus “expérientielle”.

A lire aussi : LeBron James s’essaye au golf pour une collab historique entre Beats et Nike