Seat Unique annonce, ce mardi 24 mars, avoir racheté P1 Travel pour créer un leader européen des expériences live haut de gamme et accélérer son expansion internationale.

Seat Unique poursuit sa stratégie de consolidation avec le rachat de P1 Travel, acteur majeur de la billetterie et de l’hospitalité sportive haut de gamme. Cette opération vise à créer un leader européen des expériences live premium, dans un marché en forte croissance.

Les deux entreprises continueront d’opérer sous leurs marques respectives, tout en combinant leurs expertises. Seat Unique apporte sa technologie de vente directe et sa base de clients, notamment au Royaume-Uni, tandis que P1 Travel renforce l’ensemble avec son réseau de distribution international et son expertise dans le football et la Formule 1.

Demande croissante des offres premium au stade

L’enjeu est double : élargir l’accès des détenteurs de droits à une audience internationale et proposer aux fans une offre plus large de packages officiels. Le groupe revendique désormais plus de 140 partenaires et une présence dans plus de 150 pays.

Cette acquisition s’inscrit dans une tendance de fond, portée par la montée en puissance de l’économie de l’expérience et la demande croissante pour des offres premium.

Après le rachat de Circuit Hospitality en 2025, Seat Unique confirme sa volonté de s’imposer comme une plateforme globale de référence sur le marché de l’hospitalité sportive et événementielle.

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