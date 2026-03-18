Beats et Nike lancent une édition spéciale des Powerbeats Pro 2, portée par LeBron James dans une campagne décalée autour de la performance.

C’est une première historique pour Beats et Nike. Les deux marques dévoilent une collaboration inédite avec une édition spéciale des Powerbeats Pro 2, marquée par l’apparition du célèbre Swoosh sur les écouteurs. Ils seront vendus à partir du 20 mars au prix de 299,95 euros.

Pensée comme un pont entre performance sportive et culture lifestyle, cette version associe la signature visuelle « Volt » de Nike à la technologie audio de Beats : réduction de bruit active, suivi de fréquence cardiaque et autonomie pouvant atteindre 45 heures.

« Mode concentration activé »

Pour accompagner ce lancement, LeBron James est au cœur d’une campagne au ton volontairement décalé. Dans le film « Mode concentration activé », la star NBA s’essaie au golf… avec un niveau loin d’être irréprochable. Entouré du golfeur Tom Kim et des acteurs Lionel Boyce et Travis « Taco » Bennett, il incarne un message simple : il n’est pas nécessaire d’être parfait pour jouer.

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Grâce à ses écouteurs, LeBron se coupe des critiques et reste concentré sur l’essentiel : le plaisir. Au-delà du produit, l’activation joue sur un insight fort autour de la pression de performance, tout en renforçant l’ancrage culturel des deux marques.

Une campagne cohérente avec leur ADN commun : performance, style… et capacité à parler à une génération qui cherche autant à performer qu’à se sentir bien.

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