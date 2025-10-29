Benoît Saint-Denis nouvel ambassadeur d’Eden Park

Le combattant français de MMA Benoît Saint-Denis a toujours été fan de rugby. Les conditions étaient donc toutes réunies pour qu’il devienne la nouvelle égérie de la marque Eden Park.

Le ballon ovale fait partie de la carrière de Benoît Saint-Denis. A ses débuts, il a souvent utilisé le matériel et la salle d’entrainement du Racing 92, au Plessis-Robinson. Installé à présent à Bayonne, l’ancien membre des forces spéciales de l’armée française, s’est rapproché de l’Aviron Bayonnais. Le club l’a invité à plusieurs reprises pour assister à des rencontres du Top 14 et lui a ouvert avec plaisir les portes de ses installations sportives. La marque de prêt à porter Eden Park n’a pas dû longtemps négocier pour convaincre le « God of War » de devenir ambassadeur. « Combattre avec honneur, vivre avec élégance », c’est avec cette signature qu’Eden Park a officialisé sur les réseaux sociaux cette nouvelle collaboration.

« Dès le coup de gong, le rapprochement entre Benoît Saint Denis et Eden Park s’est imposé comme une évidence. Les deux partagent cette volonté de se dépasser sans renier leur identité au travers de valeurs communes. Ce sont ces valeurs communes qu’Eden Park célèbre aujourd’hui en accueillant Benoît Saint Denis au sein de sa famille, comme pour raconter ensemble leur petite histoire d’un grand état d’esprit. Ainsi, bien plus qu’une simple collaboration d’image, nous voyons naître ici un dialogue entre deux mondes unis par la rigueur, l’authenticité, la recherche d’excellence et l’adversité dans la cage ; car l’élégance, ce n’est pas que ce que l’on porte, c’est la manière dont on se bat pour ses convictions », explique la marque au nœud papillon rose dans son communiqué.

Benoît Saint-Denis ne compte que deux autre partenaires majeurs : l’équipementier sportif Venum et la marque de compléments alimentaires Nutrimuscle. Il reste sur deux succès consécutifs par soumission, le dernier en date contre le brésilien Mauricio Ruffy début septembre. BSD va enchaîner dès le 19 novembre contre Beneil Dariush dans la mythique salle du Madison Square Garden de New York à l’occasion de l’UFC 322.