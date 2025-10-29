Tennis : L’Arabie saoudite décroche son Master 1000

SURJ, filiale du Fonds d’investissement public saoudien (PIF), a obtenu une licence pour organiser un tournoi ATP Masters 1000 en Arabie Saoudite, dès 2028. Le Royaume deviendra ainsi le dixième pays à accueillir un tournoi de ce standing.

La SURJ a salué l’accord, déclarant qu’il « marque une nouvelle ère pour le tennis mondial et une transformation majeure du sport en Arabie saoudite », ajoutant qu’il « souligne l’engagement à long terme du PIF à façonner l’avenir du tennis international et du sport mondial, et à rehausser la position de l’Arabie saoudite en tant que centre mondial de premier plan pour le sport et le divertissement ».

De leur côté, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, et le directeur général de SURJ, Danny Townsend, ont tous deux salué le « processus démocratique » qui avait abouti à l’attribution de la licence à SURJ, Gaudenzi notant qu’elle avait été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de l’ATP après consultation de ses parties prenantes.