L’une des principales organisations françaises de MMA s’associe à Fever, plateforme technologique leader dans la découverte de divertissements en direct.

Fever devient ainsi le partenaire officiel de billetterie d’Hexagone MMA, offrant aux fans une expérience d’achat fluide, personnalisée et connectée, tout en boostant la visibilité et l’accessibilité des événements à l’échelle européenne.

Originaire de Toulouse et profondément enracinée en France, Hexagone MMA s’affirme comme un acteur clé des sports de combat sur le Vieux Continent, organisant plus de vingt événements par an dans des salles d’envergure telles que le Zénith de Paris à l’Arkéa Arena, en passant par des lieux historiques comme le Théâtre Antique d’Orange.

Fever, l’atout Tech

De quoi séduire une communauté de fans grandissante – pour laquelle Fever jouera un rôle stratégique – puisque la plateforme proposera un parcours d’achat simple et intuitif, garantissant une expérience d’achat fluide pour les spectateurs.

En s’appuyant sur les outils d’analyse marketing avancés et sur le réseau de médias internationaux de Fever, Hexagone MMA bénéficiera, de facto, d’une visibilité accrue, contribuant à élargir son audience et fidéliser une nouvelle génération de spectateurs à travers l’Europe.

La déclaration

“La mission de Fever est de démocratiser l’accès aux meilleures expériences de divertissement, y compris dans le domaine du sport, en s’appuyant notamment sur la technologie pour rendre celles-ci plus fluides et personnalisées. Ce partenariat avec Hexagone MMA, l’une des organisations sportives les plus dynamiques d’Europe, illustre notre volonté de proposer aux spectateurs un parcours optimisé et des moments inoubliables, tout en accompagnant la montée en puissance du MMA sur la scène internationale.” (Marc Cohen, General Managez chez Fever France)

