La deuxième édition de l’UTS Tour 2026 se tiendra les 3 et 4 avril 2026 dans les Arènes de Nîmes, un lieu historique pouvant accueillir jusqu’à 13 000 spectateurs. Organisée par UTS, Bastide Médical et la Ville de Nîmes, cette étape ouvrira la saison sur terre battue, avant Roland-Garros sept semaines plus tard.

Trois joueurs de premier plan ont déjà confirmé leur participation : le Norvégien Casper Ruud, le Français Ugo Humbert et le Kazakh Alexander Bublik. Ruud, membre du Top 10 mondial depuis quatre ans, double finaliste à Roland-Garros, viendra tout simplement défendre son titre dans les Arènes. Les cinq autres joueurs seront annoncés dans les semaines et mois à venir.

Les joueurs se disputeront un prize money total d’un million de dollars, dont plus de 300 000 pour le vainqueur.

L’UTS Tour 2026 à Nîmes se tiendra sur deux jours, comme en 2025. Le vendredi 3 avril 2026, le tournoi débutera avec les quarts de finale, suivis le samedi 4 avril par les demi-finales, la finale et deux matchs de classement.

Chaque spectateur, quel que soit son billet, verra les huit joueurs du tableau final en action les deux jours. Les billets sont en vente dès maintenant, avec des tarifs d’entrée à 15 € pour le vendredi et 19 € pour le samedi.

L’ouverture de la billetterie aura lieu dès le mardi 28 octobre à 14h, sur le site internet d’UTS : www.uts.live.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ville de Nîmes, page officielle ☀️ (@ville_de_nimes)

Bon à savoir

Le Bastide UTS Nîmes sera la deuxième étape de l’UTS Tour 2026, après une première sur dur au Mexique, à Guadalajara (5-7 février). Le Tour 2025 a sacré Tomas Machac à Guadalajara, Casper Ruud à Nîmes, et Francisco Cerundolo à Hong Kong il y a quelques jours. Le champion UTS 2025 révèlera son nom à Londres, lors de la « Grand Final » programmée à la Copper Box Arena (5-7 décembre).

UTS est une nouvelle façon de vivre le tennis pour les joueurs, les spectateurs, les médias et les partenaires. Plus immersive, plus rapide, avec l’émotion de la performance sportive placée au cœur de ses règles innovantes (quart-temps, carte bonus, une seule balle de service) et du programme proposé au public.

A lire également : Le Rolex Paris Masters accueille CGI comme nouveau Partenaire Officiel