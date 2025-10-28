Après une première édition fructueuse, Motorola et Euroleague Basketball annoncent le retour de « Bouncing for Good », une initiative communautaire portée avec le programme One Team de l’Euroleague. Le but ? Promouvoir l’inclusion, la créativité et les bons réflexes de vie auprès des enfants issus de milieux vulnérables à travers l’Europe.

Lancée l’an dernier, l’initiative Bouncing for Good a bénéficié à plus de 500 enfants sur le Vieux Continent.

Les clubs participants s’associent à des écoles ou des structures sociales locales.

Des enfants de 8 à 12 ans participent à des ateliers interactifs animés par les coachs One Team, mêlant jeu et apprentissage à travers des activités inspirées du basketball.

Avec le soutien de la technologie Motorola, les jeunes relèvent également des défis créatifs, parmi lesquels des jeux de mémoire, des quiz interactifs via QR codes, ou encore un exercice collectif consistant à imaginer leur propre “Perfect Ball”, une fresque murale représentant visuellement ce qu’ils ont appris et vécu ensemble.

La journée s’achève par une cérémonie de donation, durant laquelle chaque participant reçoit un ballon de basketball et des souvenirs signés de l’équipe.

Cerise sur le gâteau : des joueurs professionnels de l’EuroLeague viendront soutenir les enfants sur le terrain, comme lors de la première édition.