La « Team Jeunes Talents » de BNP Paribas dépasse les 50 joueurs soutenus et assoit le leadership de la marque dans le tennis

BNP Paribas a célébré en octobre un nouveau cap franchi pour sa Team Jeunes Talents. Ce programme incarne un accompagnement humain et formatif destiné aux jeunes joueurs et joueuses de tennis français afin de maximiser leurs chances d’accéder au plus haut niveau.

Devant la diffusion des highlights, les plus beaux points réalisés par Arthur Cazaux, plusieurs enfants rêvent de fouler un jour les mêmes courts et de devenir joueurs professionnels. Avant d’y parvenir, les adolescents connaissent le long chemin à parcourir. Pour les aider dans cette quête de professionnalisation, BNP Paribas a fondé la Team Jeunes Talents. Lancée en 2018 en association avec la Fédération Française de Tennis, cette équipe soutenue par la marque compte désormais 53 talents accompagnés.

Engagé actuellement sur le Rolex Paris Masters, Arthur Cazaux, 23 ans, est déjà l’un des symboles de la réussite du programme. « Quand on est jeune, on a juste des rêves, on ne sait pas quel chemin prendre. L’accompagnement qu’on a grâce à ce programme est enrichissant pour nous et pour notre entourage », explique-t-il lors de la soirée célébrant ce nouveau cap. Lui a intégré ce programme avant de performer sur le circuit international.

Un programme qui a déjà fait ses preuves

Grâce à la Team Jeunes Talents, ces joueuses et joueurs bénéficient d’un accompagnement complet pour faciliter leur transition vers le monde professionnel. À travers de nombreux leviers, ils sont formés sur des thématiques clés telles que la préparation mentale, la nutrition ou la conciliation entre tennis et études.

Parmi les anciens et actuels membres, on retrouve Diane Parry, Luca Van Assche, Elsa Jacquemot, Gabriel Debru ou encore Ksénia Chasteau, n°6 mondiale en tennis-fauteuil. Cette année, le grand espoir du tennis français Moïse Kouamé (16 ans) rejoint le programme, accompagné de Mario Vukovic, lauréat du tournoi des Petits As 2025. Cléo Ginterdaele (tennis-fauteuil), Samuel Dakessian, Arthur Salafa et Mila Bastianelli font également partie des nouvelles recrues.

Un partenariat qui grandit d’année en année

La Team Jeunes Talents BNP Paribas traduit une volonté claire : accompagner la relève du tennis français avec constance et cohérence. « En 2018, au lancement de ce projet, on était très au clair sur les valeurs qu’on voulait porter. On ne savait pas comment ce programme allait évoluer, mais ce qui est chouette, c’est de voir qu’on a gardé la vision des débuts. La satisfaction et la fierté, c’est d’avoir pu mettre en œuvre ce programme quotidiennement depuis ce moment-là », confie Vincent-Baptiste Closon, responsable partenariats et sponsoring chez BNP Paribas. Le programme a grandi sans jamais perdre son cap, porté par une même exigence que de former des joueuses et joueurs solides sur le court comme en dehors.

« Ce programme offre une présence. Ces Jeunes Talents ont une équipe autour d’eux, composée de leurs pairs notamment. Cela leur permet un accompagnement, pour eux et leur entourage, leurs parents. Ensuite, ce programme leur permet d’avoir des connaissances, des formations sur tout ce qui peut les aider dans la construction de leur carrière, en dehors du court, mais aussi utile dans leur vie personnelle et professionnelle », poursuit-il. Une approche fidèle à la vision de BNP Paribas, acteur majeur du tennis mondial depuis un demi-siècle : « En tant que grand partenaire depuis 50 ans dans le tennis, on est convaincu que notre rôle est d’être utile à ce sport. Plus que notre objectif, c’est notre responsabilité. »

« D’un sport individuel, ces Jeunes Talents peuvent faire partie d’un collectif », Vincent-Baptiste Closon

Gilles Moretton, président de la Fédération Française de Tennis, se réjouit de l’impact du programme : « Accueillir de nouveaux espoirs confirme que la transmission n’est pas qu’un mot, mais une pratique concrète qui forge des champions et des championnes de caractère. Merci à BNP Paribas de rendre possible cette aventure collective qui dépasse le cadre du sport. »

Être conseillé par Alizé Cornet et Jo-Wilfried Tsonga

Plus qu’un dispositif d’accompagnement, le programme s’appuie sur l’expérience d’anciens champions. Jo-Wilfried Tsonga et Alizé Cornet ont accepté de devenir parrains de la Team Jeunes Talents, pour partager leur vécu du haut niveau. L’ancien numéro 1 français et finaliste de l’Open d’Australie en 2008, évoque une transmission d’expérience, « si importante à mes yeux, pour leur donner un maximum de chances de performer au plus haut niveau » dans le cadre de ce programme.

Dans un milieu qu’elle décrit comme un « monde d’hommes », Alizé Cornet assume un rôle de modèle pour les jeunes femmes aspirant à une carrière dans le tennis : « Parler avec une femme qui a vécu les mêmes choses, c’est plus simple. En tant qu’athlète féminine, comment faire pour s’imposer et s’épanouir dans ce milieu ? Comment s’adapter aux changements liés à l’adolescence ? Pour les membres de la Team, c’est important d’avoir une sensibilité féminine. »

Accompagner une famille

Lionel Maltese, spécialiste du marketing sportif, docteur en sciences de gestion, a participé en tant que professeur à certains séminaires du programme. Il souligne la dimension élargie du dispositif : « Les parents ont plein de questions. Comment agir en cas de blessure ? Si la carrière ne décolle pas ? Ou au contraire, si tout va très vite avec les contrats, la médiatisation, l’après-carrière ? Ce programme permet de répondre à ces problématiques. C’est une chance pour ces jeunes d’avoir d’être dans ce dispositif et cette Team Jeunes Talents ».

« C’est un programme social. Réunir le sportif et l’extra-sportif est innovant dans le tennis », analyse Lionel Maltese

Lors de la soirée, chaque membre de la Team Jeunes Talents s’est vu remettre une veste verte aux couleurs de BNP Paribas. Confectionnée par les jeunes eux-mêmes, elle symbolise l’unité et la cohésion du collectif, destiné à porter haut les couleurs de la Team sur les terrains comme en dehors.