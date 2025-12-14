La Pro A de tennis de table franchit un cap médiatique. Le streamer Sakor diffusera désormais la compétition sur Twitch, aux côtés de la FFTT, pour toucher un public plus jeune.

Le tennis de table français poursuit sa mue médiatique. La Pro A, championnat national par équipes, va désormais bénéficier d’une nouvelle vitrine grâce à Twitch. Le streamer français Sakor a annoncé avoir acquis les droits de diffusion de la compétition pour sa chaîne, élargissant ainsi l’exposition d’un championnat déjà présent sur YouTube via la Fédération française de tennis de table (FFTT).

Dans un message publié le jeudi 11 décembre, le créateur de contenu de 34 ans s’est réjoui de cet accord :

« J’ai réussi à avoir les droits de la Pro A de tennis de table […] Merci à la FFTT pour la confiance ».

Dès la semaine suivante, des rencontres seront donc diffusées en direct sur sa chaîne Twitch, avec un ton et un traitement adaptés aux codes des plateformes de streaming.

J’ai réussi à avoir les droits de la Pro A de Tennis de Table avant que Zack ne les rachète ! Merci @ffttofficiel pour la confiance, on se retrouve dès la semaine prochaine pour les premiers matchs sur ma chaîne Twitch pic.twitter.com/jCgEDdqBgy — SLY | Sakor (@LRB_LoL) December 11, 2025

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de diffusion alternative du sport. Ces dernières saisons, le tennis de table international a déjà trouvé un nouveau public grâce aux retransmissions du circuit WTT sur YouTube et Twitch, notamment via RMC Sport. La Pro A suit aujourd’hui le même chemin, en s’appuyant sur l’influence de créateurs capables de toucher une audience plus jeune.

La Saudi, du ping… Twitch s’enflamme

Sacrée en juin dernier par l’Alliance Nîmes-Montpellier emmenée par les frères Lebrun, la Pro A réunit chaque saison plusieurs figures majeures du ping mondial, comme Félix et Alexis Lebrun ou Simon Gauzy, selon les disponibilités du calendrier international. Avec Twitch, le championnat espère désormais transformer cette richesse sportive en levier de visibilité et d’engagement.

Cette initiative s’inscrit aussi dans une tendance déjà amorcée par Zack Nani. Le créateur de contenu a récemment fait parler de lui en diffusant gratuitement la Saudi Pro League et des matches des Espoirs. En s’emparant à son tour de droits sportifs, Sakor suit une voie similaire : celle des streamers qui deviennent de nouveaux relais crédibles pour exposer des compétitions et toucher un public plus jeune.

À lire aussi : « Une somme au-delà de six chiffres » : le streamer Zack Nani décroche les droits de diffusion de la Saudi Pro League