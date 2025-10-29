Banijay renforce sa diversification en acquérant Tipico, leader allemand du pari sportif, et fusionne avec Betclic pour créer Banijay Gaming, désormais premier acteur du betting en Europe continentale.

Déjà géant mondial de la production audiovisuelle, Banijay franchit un nouveau cap en consolidant sa position dans l’univers betting. Le groupe français, connu pour des formats phares comme Big Brother ou Black Mirror, a annoncé l’acquisition de Tipico, leader du pari sportif en Allemagne, auprès du fonds CVC. Cette opération, qui valorise Tipico à 4,6 milliards d’euros, fusionnera avec Betclic sous la bannière Banijay Gaming, faisant du nouvel ensemble le premier acteur du pari sportif en Europe continentale.

« Diffuser des émotions sur les écrans »

Dans un post LinkedIn, Alexia Laroche-Joubert, CEO de Banijay France, souligne que cette acquisition « renforce la division Banijay Gaming, qui double de taille et réunit désormais des marques leaders sur leurs marchés nationaux, de la France à l’Allemagne, du Portugal à la Pologne ». Elle insiste aussi sur la continuité avec l’activité historique du groupe : « Une même logique traverse ces univers : créer, produire et diffuser des émotions sur les écrans comme sur les terrains ».

Selon Reuters, Banijay prévoit de détenir initialement 65 % de la nouvelle entité, avec l’ambition de monter à 72 % via des options d’achat, et espère générer 100 millions d’euros d’économies annuelles d’ici trois ans. Le groupe reste confiant quant à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires et confirme qu’aucune modification n’est prévue sur le hub opérationnel de Tipico à Malte.

Avec cette opération stratégique, Banijay ne se contente plus de produire du contenu : il se positionne désormais comme un acteur global du divertissement et du gaming, où technologie, données et expérience utilisateur deviennent des leviers majeurs de croissance.

À lire aussi : Interview – Un nouvel opérateur de paris sportifs arrive en France avec « YESorNO »