L’Open d’Australie va inaugurer une cérémonie d’ouverture dès 2026. Roger Federer sera la star de cette première, le 17 janvier à Melbourne.

L’Open d’Australie s’apprête à inaugurer une nouvelle tradition. Dans un communiqué publié jeudi, l’organisation du tournoi a annoncé la mise en place, dès 2026, d’une cérémonie d’ouverture organisée avant le lancement du premier Grand Chelem de la saison. Un événement inédit, programmé le 17 janvier, à la veille du début du tableau principal.

Pour cette grande première, les organisateurs ont choisi une figure emblématique du tournoi : Roger Federer. Le Suisse, sacré à six reprises à Melbourne au cours de sa carrière, sera l’invité vedette de cette soirée inspirée du modèle des Jeux olympiques. L’objectif affiché est clair : célébrer l’histoire du tennis et ceux qui l’ont façonnée.

« Lançant le premier Grand Chelem de l’année, cet événement spécial sera l’occasion de rendre hommage aux grands champions qui ont façonné le tennis, aux fans passionnés qu’ils ont inspirés et à l’incroyable héritage qu’ils continuent de construire », explique l’organisation de l’Open d’Australie dans son communiqué.

Accompagné par Agassi, Rafter et Hewitt

Âgé de 44 ans, Roger Federer ne sera pas seul sur le court. Il sera entouré d’autres légendes du jeu, parmi lesquelles Andre Agassi, quadruple vainqueur du tournoi, ainsi que les Australiens Patrick Rafter et Lleyton Hewitt. Ensemble, ils participeront à un match d’exhibition réunissant d’anciens numéros 1 mondiaux, avant le coup d’envoi officiel du tournoi prévu du 18 janvier au 1er février.

Très attaché à Melbourne, Federer a exprimé son émotion à l’idée de revenir dans un lieu chargé de souvenirs. « Cela me semble une éternité depuis que j’ai inventé l’expression “Happy Slam” (Grand Chelem du bonheur) pour l’Open d’Australie, et cela me fait toujours sourire quand je repense à tous les moments que j’ai vécus ici », a-t-il déclaré.

Relation particulière avec la Rod Laver Arena

Le Suisse a également rappelé la relation particulière qu’il entretient avec la Rod Laver Arena :

« J’ai vécu tellement d’émotions à la Rod Laver Arena… la joie de soulever le trophée six fois, l’honneur de jouer devant Rod Laver lui-même, le défi de rivaliser avec mes plus grands adversaires, et toujours l’amour et le soutien inconditionnels des fans australiens. »

Avec cette cérémonie d’ouverture, l’Open d’Australie entend renforcer la dimension événementielle de son tournoi, en s’appuyant sur son histoire, ses icônes et le lien unique qui unit Melbourne aux plus grandes figures du tennis mondial.

