En fin de saison, Team Vitality et Aldi ont surpris leur communauté en détournant le reveal du dernier maillot. Une activation maligne, au cœur de la stratégie merchandising du club.

Chez Team Vitality, le merchandising n’est pas un simple produit dérivé. C’est un levier central de la relation avec les fans. La dernière activation menée avec Aldi en est une illustration parfaite. Les deux partenaires ont volontairement brouillé les pistes autour du traditionnel reveal du dernier maillot de la saison, pour finalement dévoiler… un pull moche de Noël en édition ultra limitée, ce jeudi 11 décembre 2025.

Comme pour un lancement classique, la mécanique est rodée : teasing progressif sur les réseaux sociaux, visuels soignés, attente entretenue auprès de la communauté.

Mais au moment de la révélation, la surprise est totale. Pas de nouveau jersey, mais un pull de Noël présenté comme le « dernier maillot » de l’année. Un prank assumé, pensé pour créer de l’engagement et renforcer la connivence avec les fans.

La nouvelle création de @FuuRy_Off x @Esport_ALDI ? Top 2 après le decal panthère Vitality 2022 dans notre tierlist pic.twitter.com/xmpAetIbv7 — Team Vitality (@TeamVitality) December 11, 2025

Ce choix n’a rien d’anodin. Chez Team Vitality, le merchandising est considéré comme un véritable « driver de marque ». La structure a d’ailleurs récemment intégré ses équipes merchandising au sein d’un pôle élargi baptisé Build Community, aux côtés des community managers et du programme de fidélité. L’objectif est clair : utiliser les produits comme prolongement de l’expérience fan.

Un pull à gagner sur les réseaux

Dans ce modèle, les maillots restent la pierre angulaire. Ils représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires merchandising du club. Équipée par Hummel, Team Vitality structure désormais sa saison autour de trois sorties majeures : le maillot noir iconique, un maillot alternate blanc et une édition événementielle à mi-saison. En 2025, l’ajout de détails bleu-blanc-rouge a permis de capitaliser sur de grands événements organisés en France.

L’activation Aldi s’inscrit pleinement dans cette logique d’éditions limitées et de capsules, un axe de croissance identifié par le club. Le pull n’est pas commercialisé mais offert via des jeux concours, renforçant la rareté et la valeur émotionnelle de l’objet. Une approche cohérente avec une distribution majoritairement digitale, l’e-shop représentant plus de 80 % des ventes.

Bref, en détournant un moment clé du calendrier merchandising, Team Vitality et Aldi rappellent qu’en esport, l’engagement communautaire prime souvent sur la simple logique produit. Un prank de Noël, mais surtout une démonstration de maîtrise des codes du fan engagement.

A lire aussi : Lacoste collabore avec Gentle Mates, le club d’esport de Squeezie, Gotaga et Brawks