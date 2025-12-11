Le match Young Boys – Lille n’a pas été diffusé en France, ce jeudi 11 décembre. La raison ? Le sponsor maillot du club suisse est interdit de publicité sur le territoire, rendant toute retransmission illégale.

Les supporters lillois ont eu beau chercher : impossible de regarder le déplacement du LOSC chez les Young Boys Berne ce jeudi 11 décembre. La rencontre de Ligue Europa n’a pas été diffusée en France, non pas pour des raisons sportives ou techniques, mais à cause… du sponsor maillot du club suisse. Une situation légale devenue insoluble pour les diffuseurs.

En cause : Plus500, le partenaire principal des Young Boys. Cette plateforme de trading, spécialisée dans des produits financiers jugés très risqués par l’Autorité des marchés financiers (AMF), fait l’objet d’une interdiction stricte de publicité en France depuis 2016.

Amende à 10.000 euros

Dès lors qu’elle apparaît sur un maillot lors d’une retransmission sportive, la chaîne qui diffuse s’expose à une amende pouvant atteindre 100 000 euros par match, comme l’a rappelé L’Équipe. Un risque évidemment rédhibitoire pour Canal+, détenteur des droits de la Ligue Europa.

La solution du floutage, envisagée un temps, a vite été écartée : techniquement impossible en diffusion live, confirme le quotidien sportif. Déjà confrontée à ce problème avec le Legia Varsovie, la France ne peut tout simplement pas retransmettre les matches de clubs dont le sponsor tombe sous le coup de cette interdiction.

Cette contrainte ne s’applique qu’en France : dans les autres pays, la rencontre a été diffusée normalement. Et si le match avait eu lieu à Lille, l’UEFA aurait pu obliger les Young Boys à jouer avec un maillot vierge. Mais à Berne, impossible d’imposer ce changement.

Rebelote le 22 janvier face à l’OL

Face à cette impasse réglementaire, le LOSC a opté pour le système D. Le club a proposé un direct audio sur ses réseaux sociaux et via la radio locale Ici Nord, seul moyen légal de suivre la rencontre pour les supporters français.

La même situation se reproduira le 22 janvier pour le déplacement de l’Olympique lyonnais sur la même pelouse : tant que Plus500 restera sur les maillots suisses, la télévision française devra s’en passer.

