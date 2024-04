L’opérateur de paris sportifs Betsson parie sur le padel avec « UrbanPadel »

Déjà partenaire d’UrbanSoccer, Betsson, nouvel opérateur de paris sportifs en France, s’associe à UrbanPadel pour 3 années.

Grâce à cet accord, Betsson sera notamment visible sur les vitres des terrains (pistes) dans les 11 centres d’UrbanPadel.

« À l’instar de Betsson, le padel offre une plateforme inclusive réunissant tous les passionnés de sport »

À la fin de l’année 2024, l’opérateur de paris sportifs sera ainsi présent sur plus de 100 pistes. Des activations seront également à prévoir, mais la grosse annonce de ce partenariat, est l’organisation du tournoi « betsson padel tour », dont Head et Andros Sport sont également partenaires.

« Nous sommes heureux et fiers de ce nouveau partenaire Officiel pour la marque UrbanPadel. Cette collaboration va nous permettre de poursuivre le développement de nos pistes afin d’élargir notre offre à travers la France et de permettre à davantage de joueurs de découvrir la pratique » explique Julien Falgoux, Directeur Général Délégué du groupe Urban, dans un communiqué. « Avec Betsson, nous allons proposer un concept de tournoi innovant à travers nos centres alliant fun, convivialité et challenge pour garantir à nos joueurs une expérience toujours plus différenciante et qualitative »

Betsson est accompagné par Sport Plus Conseil qui a géré le partenariat avec Urban Soccer et Urban Padel et qui collabore aussi à l’organisation de la tournée Betsson Padel Tour.

« Pour Betsson, cette collaboration représente une opportunité unique de contribuer à l’essor du groupe UrbanPadel et de jouer un rôle clé dans le développement croissant de la pratique de ce nouveau sport qui séduit un large public en France » ajoute Sabri Tekaya, Président Directeur Général Betsson France. « À l’instar de Betsson, le Padel offre une plateforme inclusive réunissant tous les passionnés de sport, facilitant ainsi notre capacité à communiquer aisément avec les hommes et les femmes au sein de leur environnement sportif. »

Le « Betsson Padel Tour » s’adresse aux femmes et aux hommes et se déroulera dans « un format fun et innovant ». Un moment qui laissera également place à de nouvelles règles, des testings produits, mais aussi des dotations ainsi que des cocktails. Les vainqueurs de chacune des 10 étapes qualificatives se retrouveront pour une finale au nouveau centre UrbanPadel à Villeneuve-Loubet, près de Nice, en octobre prochain.

Pour rappel, UrbanPadel et UrbanSoccer sont actuellement en processus de rachat avec l’acquisition de 86,5% du capital de la société Soccer 5 France SAS (sur la base d’une valeur d’entreprise de 157 millions d’euros) par la Compagnie des Alpes.

Après Betclic et la « Betclic Remontada Padel » organisé avec les complexes 4padel, c’est donc au tour de Betsson de s’intéresser de près au padel, un sport sur lequel il n’est aujourd’hui pas possible de parier… mais pour combien de temps ?

