Match de NFL à Paris : comment le Stade de France prépare-t-il cet événement historique ?

Le Stade de France accueillera en octobre prochain un match de saison régulière de la NFL. Un événement stratégique pour l’enceinte et pour l’attractivité du territoire. François-Régis Picolet, directeur général de l’antre parisien, dévoile les coulisses de la préparation.

En octobre prochain, le Stade de France accueillera pour la première fois un match de saison régulière de la NFL. Un rendez-vous historique pour l’enceinte francilienne, qui confirme son ambition de rester une scène majeure des grands événements sportifs mondiaux.

Pour son directeur général, François-Régis Picolet, cette rencontre marque une étape importante dans la stratégie internationale du stade. « Accueillir pour la première fois un match de saison régulière de la NFL en France au Stade de France constitue une étape majeure dans notre stratégie d’ouverture internationale. »

« Cet événement confirme notre volonté d’accueillir les formats sportifs les plus exigeants au monde et positionne le Stade de France dans le cercle très restreint des enceintes capables de recevoir ces événements prestigieux. »

Depuis son inauguration en 1998, le stade francilien s’est imposé comme un site incontournable. « Stade officiel des équipes de France de Football et de Rugby, le Stade de France est le seul stade au monde à avoir accueilli une Coupe du monde FIFA, deux Coupe du monde de rugby, un Championnat du monde d’athlétisme, trois finales de Ligue des champions, un Euro, ainsi que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et tout cela en moins de 30 ans », se félicite celui qui est également directeur du développement à l’international de GL Events.

La pelouse, un défi de taille

Organiser un match NFL implique toutefois des adaptations importantes par rapport aux formats habituels du football ou du rugby.

« L’organisation d’un match NFL implique de répondre à un cahier des charges extrêmement précis et différent de nos formats habituels. Ces adaptations sont possibles grâce au savoir-faire des équipes accumulé sur les méga-événements internationaux. »

La pelouse constitue l’un des premiers défis. « L’extension du terrain en longueur, l’installation de poteaux adaptés, le marquage, la préparation et les protections nécessaires sont spécifiques au football américain. L’enjeu est de fournir un terrain compatible avec les exigences de la ligue tout en préservant l’intégrité de la surface. »

La logistique des équipes est également plus lourde. « Les contingents de joueurs sont plus étoffés, avec des staffs techniques, médicaux et logistiques importants (jusqu’à 120 personnes par équipe). Les espaces de vestiaires, d’échauffement et de préparation doivent être adaptés et étendus. »

Enfin, la production audiovisuelle représente un enjeu majeur. « La NFL déploie des dispositifs de captation parmi les plus sophistiqués au monde. A l’image de ce que nous avons réalisé pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nos infrastructures doivent absorber ce volume additionnel. »

Un événement stratégique pour le territoire

Ce match intervient dans une séquence particulièrement dense pour le stade, quelques mois après les Jeux olympiques de Paris 2024. « Notre capacité à enchaîner ces formats repose sur trois piliers : exigence opérationnelle, adaptabilité de l’enceinte et savoir-faire des équipes. »

Au-delà de l’aspect sportif, les retombées économiques sont également attendues. « Un match de la NFL attire un public mondial, et l’arrivée d’un match de saison régulière à Paris renforce la visibilité du territoire, du Stade de France au-delà du cercle national. » Les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration ou encore des transports devraient bénéficier de cet afflux de visiteurs.

Préparer le terrain pour d’autres ligues américaines

Avec environ 30 % de spectateurs étrangers attendus, l’expérience proposée aux fans sera un autre enjeu clé. « Les standards de la Fan Experience NFL sont très élevés, en particulier dans les espaces premium. Nous travaillons main dans la main avec la NFL pour adapter nos hospitalités aux attentes de ce public. »

L’objectif est d’intégrer les codes spectaculaires de la ligue américaine tout en valorisant le savoir-faire français en matière d’accueil et de gastronomie. Pour François-Régis Picolet, ce match pourrait aussi ouvrir la voie à d’autres compétitions internationales.

« Oui, clairement. Le match NFL 2026 constitue un signal fort envoyé aux grandes ligues américaines et internationales. »

En bref, ce match constitue une opportunité qui pourrait, à terme, attirer d’autres ligues comme la MLB ou d’autres événements majeurs à Paris et en Seine-Saint-Denis. Et on a hâte de voir ça !

A lire aussi : Interview – NFL à Paris en 2026 : « On ne vient pas pour faire un match et partir », assure Brett Gosper