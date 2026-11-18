Du 18 novembre au 2 décembre 2026 à 9h, i-Run lance son Black Friday avec des réductions allant jusqu’à -70 % sur une large sélection d’équipements sportifs. Chaussures de running, montres GPS, accessoires de récupération ou encore matériel outdoor : de nombreuses marques sont concernées par cette opération commerciale.

Spécialiste français de l’équipement de running, trail et fitness, i-Run donne le coup d’envoi de son Black Friday 2026. Pendant près de deux semaines, les sportifs peuvent profiter de remises sur des milliers de références, avec des offres concernant aussi bien les chaussures et vêtements techniques que les équipements connectés.

Parmi les marques présentes figurent notamment Nike, adidas, ASICS, Hoka, Brooks, Salomon, Garmin, Suunto ou encore Shokz.

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Black Friday i-Run : jusqu’à -70 % sur les équipements sportifs

Pour cette édition 2026, i-Run affiche des réductions pouvant atteindre -70 % sur une sélection de produits dédiés au running, au trail, à la randonnée et au fitness.

L’opération concerne notamment les chaussures de sport, les vêtements techniques, les accessoires d’entraînement et les équipements électroniques.

Les coureurs peuvent ainsi renouveler leur matériel ou anticiper leurs achats de fin d’année en profitant de tarifs promotionnels sur de nombreuses grandes marques.

Montres GPS : Garmin, Suunto, Polar et COROS en promotion

Les montres connectées font partie des catégories particulièrement mises en avant pour ce Black Friday.

À partir du 20 novembre, plusieurs fabricants proposent des remises sur une sélection de modèles :

Garmin : jusqu’à -51 %

jusqu’à -51 % Suunto : jusqu’à 100 € de réduction

jusqu’à 100 € de réduction Huawei : jusqu’à 80 € de réduction

jusqu’à 80 € de réduction Polar : jusqu’à 30 € de réduction

jusqu’à 30 € de réduction COROS : jusqu’à 25 € de réduction sur les packs montre et capteur

Des offres qui peuvent notamment intéresser les adeptes de course à pied, de trail et de triathlon souhaitant s’équiper d’une montre GPS pour suivre leurs entraînements et leurs performances.

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Audio et récupération : des réductions sur Shokz, Hyperice et Therabody

Au-delà des chaussures et des montres GPS, i-Run propose également des promotions sur les accessoires audio et les équipements de récupération sportive.

Dès le 19 novembre, la marque Shokz bénéficie de remises pouvant atteindre 70 € sur une sélection de produits audio.

Du côté de la récupération, plusieurs marques spécialisées sont également concernées :

Hyperice : jusqu’à 300 € de réduction

jusqu’à 300 € de réduction Reboots : jusqu’à 220 € de réduction

jusqu’à 220 € de réduction Therabody : jusqu’à 200 € de réduction

jusqu’à 200 € de réduction Compex : jusqu’à 115 € de réduction

Une occasion de découvrir ou de s’équiper en appareils de massage, bottes de compression et solutions d’électrostimulation.

Code promo i-Run : 15 % de réduction supplémentaire avec IRUN15

En complément des offres du Black Friday, i-Run propose un code promo permettant de bénéficier de 15 % de réduction sur une sélection d’articles éligibles.

Pour en profiter, il suffit de renseigner le code promo IRUN15 au moment de valider votre panier sur i-Run.fr, sous réserve des conditions de l’offre.

Des promotions également sur les équipements outdoor

Les amateurs de trail et de randonnée peuvent également profiter de réductions sur les accessoires outdoor, notamment les lampes frontales et autres équipements techniques.

Les marques Silva et Nitecore proposent jusqu’à 40 € de réduction, tandis que Petzl affiche des remises pouvant atteindre 16 € sur une sélection de produits.

Jusqu’au 2 décembre pour profiter du Black Friday i-Run

Lancé le 18 novembre, le Black Friday i-Run 2026 se poursuit jusqu’au 2 décembre à 9h, avec des offres proposées dans la limite des stocks disponibles.

Les promotions ne sont pas cumulables avec les autres offres en cours. La livraison est gratuite en France métropolitaine à partir de 60 € d’achat.

Retrouvez toutes les offres du Black Friday 2026 sur i-Run : Cliquez ici