HOKA s’associe à Sine Qua Non pour lancer « Stations », un réseau de lieux partenaires offrant gratuitement des services aux runneuses. Déployée à Paris, Bordeaux et Marseille, cette initiative vise à faciliter la pratique de la course à pied et à renforcer la place des femmes dans l’espace public.

Selon une consultation menée par Sine Qua Non avec Harmonie Mutuelle auprès de 9 581 sportives, deux femmes sur trois déclarent avoir déjà renoncé à plusieurs reprises à courir dans l’espace public par sentiment d’insécurité. Une proportion qui atteint 80 % chez les 18-24 ans.

Des services gratuits pour les runneuses

Avec Stations, HOKA et Sine Qua Non mobilisent des commerces, cafés et espaces sportifs pour proposer des services pratiques : consignes pour les affaires personnelles, toilettes, vestiaires, eau, protections périodiques ou encore recharge de téléphone.

Le dispositif est notamment accessible dans les boutiques HOKA du Marais et d’Opéra à Paris, chez Bien Public à Bordeaux et à La Place des Vieilles Canailles à Marseille.

En complément, les Sine Qua Non Squads organisent chaque mois des sorties running collectives et mixtes, ouvertes à tous les niveaux.

À travers ce partenariat, HOKA renforce son engagement sociétal autour de la pratique sportive féminine, en associant son réseau de boutiques à des lieux de proximité pour favoriser une pratique plus accessible et rassurante.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de HOKA visant à renforcer sa présence dans l’univers du running, au-delà de la seule performance sportive. Déjà partenaire majeur du Semi de Paris, la marque a également lancé en janvier 2026 une Team Trail avec Alltricks, encadrée par Julien Absalon. Avec Stations, elle développe cette fois une initiative axée sur l’accessibilité de la pratique et l’engagement sociétal.