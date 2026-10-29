Article en partenariat avec : Mon Petit Placement
Vous souhaitez faire fructifier votre épargne ? Mon Petit Placement propose une solution d’investissement accessible dès 300 €, avec un accompagnement personnalisé. Bonne nouvelle pour les lecteurs de Sport Buzz Business : profitez de 80 € offerts à l’ouverture de votre contrat grâce à notre code promo.
Mon Petit Placement : investir simplement dès 300 €
Créée à Lyon, Mon Petit Placement est une société spécialisée dans l’accompagnement à l’investissement financier. Son ambition : rendre l’investissement accessible au plus grand nombre, même sans connaissances particulières en finance.
La plateforme permet d’investir dès 300 €, notamment via une assurance-vie ou un Plan d’Épargne Retraite (PER).
Parmi les avantages proposés :
- Un conseiller dédié pour accompagner chaque investisseur.
- Une stratégie personnalisée selon son profil et ses objectifs.
- Une application en ligne pour suivre ses placements.
- Une souscription rapide, avec des conseils gratuits et sans engagement.
Pour commencer, il suffit de compléter un questionnaire en ligne afin de recevoir une proposition d’investissement adaptée à sa situation.
Code promo Sport Buzz Business : profitez de 80 € offerts
Dans le cadre de cette offre exclusive, les lecteurs de Sport Buzz Business peuvent bénéficier de 80 € offerts à l’ouverture d’un contrat éligible avec Mon Petit Placement.
Comment en profiter ?
- Rendez-vous sur le site de Mon Petit Placement.
- Créez votre compte « Se lancer » et choisissez votre placement.
- Renseignez le code promo : SBB80.
- Recevez 80 € directement sur votre compte bancaire sous 30 à 60 jours, sous réserve des conditions de l’offre.
Profiter des 80 € offerts avec le code SBB80
Investir comporte un risque de perte en capital. Offre soumise à conditions, détails disponibles sur la page dédiée.
Mon Petit Placement, SAS au capital de 19 970 €, située au 59 rue de l’Abondance, 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 831051453, membre de l’Anacofi-courtage et immatriculée à l’ORIAS sous le n° 17005501 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP), propose des investissements en assurance-vie et en Plan Épargne Retraite.