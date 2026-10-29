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Bon plan : 80 € offerts pour investir avec Mon Petit Placement grâce à notre code promo

ParL'Equipe
29 octobre 2026
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Article en partenariat avec :

Mon Petit Placement

Vous souhaitez faire fructifier votre épargne ? Mon Petit Placement propose une solution d’investissement accessible dès 300 €, avec un accompagnement personnalisé. Bonne nouvelle pour les lecteurs de Sport Buzz Business : profitez de 80 € offerts à l’ouverture de votre contrat grâce à notre code promo.

Mon Petit Placement : investir simplement dès 300 €

Créée à Lyon, Mon Petit Placement est une société spécialisée dans l’accompagnement à l’investissement financier. Son ambition : rendre l’investissement accessible au plus grand nombre, même sans connaissances particulières en finance.

La plateforme permet d’investir dès 300 €, notamment via une assurance-vie ou un Plan d’Épargne Retraite (PER).

Parmi les avantages proposés :

  • Un conseiller dédié pour accompagner chaque investisseur.
  • Une stratégie personnalisée selon son profil et ses objectifs.
  • Une application en ligne pour suivre ses placements.
  • Une souscription rapide, avec des conseils gratuits et sans engagement.

Pour commencer, il suffit de compléter un questionnaire en ligne afin de recevoir une proposition d’investissement adaptée à sa situation.

Code promo Sport Buzz Business : profitez de 80 € offerts

Dans le cadre de cette offre exclusive, les lecteurs de Sport Buzz Business peuvent bénéficier de 80 € offerts à l’ouverture d’un contrat éligible avec Mon Petit Placement.

Comment en profiter ?

  1. Rendez-vous sur le site de Mon Petit Placement.
  2. Créez votre compte « Se lancer » et choisissez votre placement.
  3. Renseignez le code promo :  SBB80.
  4. Recevez 80 € directement sur votre compte bancaire sous 30 à 60 jours, sous réserve des conditions de l’offre.

Profiter des 80 € offerts avec le code SBB80

Investir comporte un risque de perte en capital. Offre soumise à conditions, détails disponibles sur la page dédiée.

Mon Petit Placement, SAS au capital de 19 970 €, située au 59 rue de l’Abondance, 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 831051453, membre de l’Anacofi-courtage et immatriculée à l’ORIAS sous le n° 17005501 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP), propose des investissements en assurance-vie et en Plan Épargne Retraite.

ParL'Equipe
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