Article en partenariat avec : Mon Petit Placement

Vous souhaitez faire fructifier votre épargne ? Mon Petit Placement propose une solution d’investissement accessible dès 300 €, avec un accompagnement personnalisé. Bonne nouvelle pour les lecteurs de Sport Buzz Business : profitez de 80 € offerts à l’ouverture de votre contrat grâce à notre code promo.

Mon Petit Placement : investir simplement dès 300 €

Créée à Lyon, Mon Petit Placement est une société spécialisée dans l’accompagnement à l’investissement financier. Son ambition : rendre l’investissement accessible au plus grand nombre, même sans connaissances particulières en finance.

La plateforme permet d’investir dès 300 €, notamment via une assurance-vie ou un Plan d’Épargne Retraite (PER).

Parmi les avantages proposés :

Un conseiller dédié pour accompagner chaque investisseur.

pour accompagner chaque investisseur. Une stratégie personnalisée selon son profil et ses objectifs.

selon son profil et ses objectifs. Une application en ligne pour suivre ses placements.

pour suivre ses placements. Une souscription rapide, avec des conseils gratuits et sans engagement.

Pour commencer, il suffit de compléter un questionnaire en ligne afin de recevoir une proposition d’investissement adaptée à sa situation.

Code promo Sport Buzz Business : profitez de 80 € offerts

Dans le cadre de cette offre exclusive, les lecteurs de Sport Buzz Business peuvent bénéficier de 80 € offerts à l’ouverture d’un contrat éligible avec Mon Petit Placement.

Comment en profiter ?

Rendez-vous sur le site de Mon Petit Placement. Créez votre compte « Se lancer » et choisissez votre placement. Renseignez le code promo : SBB80. Recevez 80 € directement sur votre compte bancaire sous 30 à 60 jours, sous réserve des conditions de l’offre.

Profiter des 80 € offerts avec le code SBB80

Investir comporte un risque de perte en capital. Offre soumise à conditions, détails disponibles sur la page dédiée.

Mon Petit Placement, SAS au capital de 19 970 €, située au 59 rue de l’Abondance, 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 831051453, membre de l’Anacofi-courtage et immatriculée à l’ORIAS sous le n° 17005501 en qualité de courtier d’assurance ou de réassurance (COA) et courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP), propose des investissements en assurance-vie et en Plan Épargne Retraite.