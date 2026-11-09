L’événement caritatif de Clem Qui Court a affolé les compteurs ce week-end. Entre 1,5 million d’euros récoltés, 2,2 millions de spectateurs uniques et un pic à 162.900 sur Twitch, les chiffres impressionnent.

Un carton sportif, caritatif et numérique. Organisées les 6 et 7 novembre dans les Pyrénées-Orientales, les « 25 heures qui courent » de Clem Qui Court – Clément Defrenne de son vrai nom – ont rencontré un succès impressionnant, aussi bien sur les sentiers que sur les réseaux sociaux.

Premier chiffre marquant : près de 1,5 million d’euros récoltés au profit de l’association Rêves, qui réalise les rêves d’enfants malades.

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Côté audiences, l’événement a réuni 2,2 millions de spectateurs uniques sur Twitch et YouTube, avec un pic à 162.900 spectateurs simultanés sur Twitch et une moyenne de 75.508 spectateurs sur cette plateforme. Le direct s’est étiré sur 26 heures et 48 minutes.

Sur les réseaux sociaux, les compteurs ont également explosé : 187,6 millions de vues cumulées sur Instagram et TikTok pendant la semaine de l’événement, et 146.699 nouveaux abonnés sur le compte Instagram dédié.

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Théo Detienne, grand vainqueur

Sur le plan sportif, Théo Detienne a remporté cette course atypique après une ultime boucle surprise. Les traileuses pros Blandine L’Hirondel et Stéphanie Gicquel figurent aussi parmi les finishers.

Avec des champions de trail et des créateurs comme Tibo InShape, Domingo (au cast) ou Zack Nani, l’événement a également généré 238.850 messages dans le chat Twitch.

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