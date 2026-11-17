Figure montante du trail français, Théo Detienne intègre la Team Red Bull. Le sportif a officialisé ce nouveau partenariat sur Instagram, à travers une vidéo tournée avec Valentin Delluc.

Une casquette Red Bull sur la tête et un rêve de gosse qui se réalise. Le traileur français Théo Detienne, vainqueur des 25 heures qui courent, a officialisé son arrivée au sein de la Team Red Bull, rejoignant ainsi les athlètes soutenus par la marque autrichienne de boissons énergisantes.

Pour annoncer la nouvelle, le sportif installé en Isère a publié une vidéo sur Instagram aux côtés de Valentin Delluc, spécialiste du speed riding et autre athlète Red Bull.

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« Aujourd’hui, je fais officiellement partie de la Team Red Bull ! », s’est réjoui Detienne, qui évoque « une immense fierté » et une motivation supplémentaire pour la suite de sa carrière.

Quelques semaines après Eric Perrot

Très actif sur les réseaux sociaux, le Français s’est progressivement imposé parmi les figures du trail hexagonal. Vainqueur des 90 km du Mont-Blanc en 2025, il a notamment terminé deuxième de la Maxi-Race en mai 2026, avant de remporter le Grand Trail du Lac en octobre.

Avec cette signature, Red Bull renforce sa présence auprès des sportifs français, quelques semaines après avoir accueilli le biathlète Éric Perrot.

Les modalités financières et la durée du partenariat n’ont pas été communiquées.

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