Article en partenariat avec : DAZN

DAZN propose une offre spéciale pour les jeunes amateurs de sport. Les utilisateurs de moins de 26 ans peuvent profiter d’un abonnement à 7,99 €/mois, sans engagement, pour suivre la Liga, la Serie A, la Betclic Élite et de nombreuses autres compétitions sportives. Un tarif préférentiel qui permet d’accéder au catalogue DAZN tout en conservant la liberté d’arrêter son abonnement.

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DAZN – 26 ans : comment fonctionne l’offre à 7,99 € ?

Pour rendre son catalogue sportif plus accessible, DAZN propose un abonnement spécialement destiné aux utilisateurs âgés de moins de 26 ans.

Cette formule jeune est commercialisée à 7,99 €/mois, sans engagement, avec une connexion.

Contrairement aux offres nécessitant un engagement annuel, cet abonnement permet de profiter du service avec une plus grande flexibilité.

À titre de comparaison, l’abonnement DAZN standard sans engagement est proposé à 15,99 €/mois. L’offre jeune représente donc une différence de 8 € par mois par rapport à ce tarif.

Cette formule peut notamment intéresser les étudiants et les jeunes actifs souhaitant suivre leurs compétitions préférées à moindre coût.

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Quelles compétitions sont incluses dans l’abonnement DAZN-26 ans ?

L’offre destinée aux moins de 26 ans donne accès au catalogue sportif DAZN, comprenant plusieurs compétitions majeures :

100 % de la Liga : les matchs du Real Madrid, du FC Barcelone et des autres clubs espagnols.

La Serie A italienne : les rencontres du championnat italien.

La Copa del Rey : la Coupe d’Espagne.

La Betclic Élite : le championnat de France de basket.

La boxe internationale : une sélection de grands combats.

Le football européen : l’Eredivisie, la Jupiler Pro League et d’autres championnats.

Une offre multisport permettant de profiter de nombreuses compétitions depuis une seule plateforme.

Comment regarder le Clasico Barça – Real Madrid avec l’offre DAZN -26 ans ?

Le dimanche 25 octobre 2026, DAZN diffusera en exclusivité en France le Clasico FC Barcelone – Real Madrid à 21h.

Les abonnés de moins de 26 ans pourront suivre cette affiche en direct grâce à leur abonnement DAZN à 7,99 €/mois.

Le match sera précédé d’une émission spéciale dès 20h, avec notamment Samuel Umtiti et Jérôme Rothen au bord de la pelouse du Spotify Camp Nou.

L’abonnement -26 ans permet également de regarder les autres rencontres de Liga et les principales compétitions du catalogue DAZN.

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