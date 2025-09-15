Après un Championnat du monde de Rocket League 2025 spectaculaire à la LDLC Arena de Lyon, qui a réuni près de 10 000 spectateurs par jour, BLAST annonce une nouvelle date en France.

Du 20 au 24 mai 2026, la Paris La Défense Arena, plus grande salle couverte de France, accueillera le RLCS (Rocket League Championship Series) Major 2, avec 25 000 spectateurs attendus chaque jour. Un nouveau record pour l’esport en Europe, confirmant la France comme place forte de la scène Rocket League.

La saison 2026 débutera en novembre avec des Opens en ligne, suivis en décembre par un Kick-Off LAN à Copenhague. Le RLCS Major 1 se tiendra ensuite en Amérique du Nord, avant l’apothéose à Paris.