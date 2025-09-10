La Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 signe une audience record

La première Coupe du monde des clubs de la FIFA, organisée aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet derniers, a capté l’attention de 2,7 milliards de téléspectateurs, selon les premières données publiées par la FIFA. Un succès total.

Environ 2,5 millions de personnes ont assisté aux matchs dans les 11 villes hôtes, et des milliards d’autres ont suivi la compétition par le biais de DAZN – le diffuseur mondial exclusif (63 matchs en direct et gratuitement), des sous-licenciés, d’autres médias et des soirées de visionnage organisées mondialement.

Dans les faits, la notoriété du tournoi a atteint des niveaux exceptionnels, avec 80 % des fans de football dans le monde entier au fait d’une compétition particulièrement lucrative.

Mais ce n’est pas tout, car « Coupe du Monde des Clubs de la FIFA » est devenu le terme le plus recherché parmi les compétitions sportives sur Google. Résultat : les comptes officiels du tournoi sur les réseaux sociaux ont gagné neuf millions d’abonnés et ceux de DAZN ont généré plus de dix milliards d’impressions.

