C’est le grand jour pour la scène e-sport mondiale ! Le Rocket League World Championship 2025 débute aujourd’hui à la LDLC Arena de Lyon-Décines et se poursuivra jusqu’au dimanche 14 septembre. Pour la première fois de son histoire, la France accueille la grande finale des Rocket League Championship Series (RLCS), qui verra les 20 meilleures équipes mondiales s’affronter pour décrocher le titre suprême et une part du prize pool de 1 200 000 dollars.

Après l’annonce en début d’année de la tenue conjointe du Championnat du Monde de Rocket League et du Championnat global Fortnite, Lyon s’affirme plus que jamais comme une capitale de l’e-sport, capable d’accueillir les plus grandes compétitions internationales.

Une édition historique : 20 équipes en lice au lieu de 16

Cette édition 2025 marque un tournant majeur dans l’histoire du tournoi.

Pour la première fois, 20 équipes au lieu de 16 participeront à la compétition, offrant ainsi plus de diversité et de spectacle aux fans.

Pendant trois jours, ces équipes s’affronteront dans une série de matchs à élimination directe jusqu’à la Grande Finale prévue dimanche soir. L’enjeu : devenir champion du monde et inscrire son nom dans l’histoire de Rocket League.

Grande nouveauté : un Champion du Monde 1v1 couronné dimanche

Autre première pour l’événement, un titre de Champion du Monde en 1v1 sera décerné à l’issue de la Grande Finale par équipes.

Ce format inédit mettra en lumière la maîtrise individuelle des joueurs et viendra conclure le week-end en apothéose, avec un duel qui s’annonce spectaculaire.

Horaires et diffusion streaming

Le Championnat du Monde se déroule sur cinq jours, avec une diffusion internationale et des chaînes dédiées pour plusieurs langues, dont le français.

Programme complet (heure de Paris – CEST)

Mardi 9 septembre : First Touch Live from Lyon – 20h00

: First Touch Live from Lyon – 20h00 Mercredi 10 septembre : Play-In – à partir de 15h00

: Play-In – à partir de 15h00 Jeudi 11 septembre : Group Stage – Jour 1 – à partir de 15h00

: Group Stage – Jour 1 – à partir de 15h00 Vendredi 12 septembre : Group Stage – Jour 2 – à partir de 14h00

: Group Stage – Jour 2 – à partir de 14h00 Samedi 13 septembre : Playoffs + Finale mondiale 1v1 – à partir de 14h00

: Playoffs + Finale mondiale 1v1 – à partir de 14h00 Dimanche 14 septembre : Championship Sunday – à partir de 14h00

Les deux premières journées (10 et 11 septembre) diffuseront deux matchs simultanés sur deux chaînes différentes (Stream 1 et Stream 2).

Plateformes de diffusion principales

Diffusion en français

Les fans français pourront suivre l’intégralité de l’événement avec des commentaires en direct via :

Les équipes européennes en force

L’Europe sera particulièrement bien représentée dans cette finale mondiale avec cinq équipes prestigieuses, très attendues par le public :

Dignitas

Geekay Esports

Karmine Corp

Ninjas In Pyjamas

Team Vitality

La présence de Karmine Corp et Team Vitality, deux des structures les plus populaires d’Europe, promet une ambiance électrique dans la LDLC Arena.

Le soutien du public français pourrait jouer un rôle clé dans la quête du titre mondial.

Un prize pool de 1,2 million de dollars

L’enjeu financier est à la hauteur de l’événement.

Le prize pool total s’élève à 1 200 000 dollars, confirmant le Rocket League World Championship comme l’une des compétitions majeures de l’e-sport mondial.

La répartition des gains sera dévoilée au fur et à mesure de la compétition, mais les meilleures équipes se partageront des sommes considérables en plus de la gloire du titre.

L’organisation de cet événement est assurée par AEG Presents, spécialiste reconnu de la production d’événements internationaux.

Lyon, capitale de l’e-sport en septembre

Le Rocket League World Championship viendra clôturer deux semaines exceptionnelles dédiées à l’e-sport à Lyon. Le week-end précédent, la LDLC Arena accueillait le Championnat global Fortnite.