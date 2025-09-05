Après plusieurs éditions spectaculaires, le Championnat global Fortnite – anciennement Championnat global FNCS – débarque en France pour la première fois. L’événement se tiendra les 6 et 7 septembre 2025 à la LDLC Arena, à Lyon-Décines.

Cette annonce avait été officialisée en début d’année, confirmant que Lyon accueillerait non seulement le championnat mondial de Fortnite mais aussi celui de Rocket League. Nous en parlions déjà dans cet article consacré à l’arrivée de ces deux événements majeurs d’esport.

Prizepool de 2 millions de dollars

Au-delà du prestige, les joueurs se disputeront une dotation exceptionnelle de 2 000 000 $.

Le prestige de la compétition s’accompagne d’une récompense financière exceptionnelle, avec une dotation totale de 2 001 000 dollars. Voici la répartition des gains pour les équipes participantes :

1er : 450 000 $

2e : 300 000 $

3e : 225 000 $

4e : 180 000 $

5e : 135 000 $

6e : 90 000 $

7e : 75 000 $

8e : 60 000 $

9e : 45 000 $

10e : 36 000 $

11e : 33 000 $

12e : 30 000 $

13e et 14e : 27 000 $

15e et 16e : 24 000 $

17e et 18e : 21 000 $

19e et 20e : 18 000 $

21e à 25e : 15 000 $

26e à 30e : 12 000 $

31e à 33e : 9 000 $

Billetterie guichet fermé

La demande pour assister à la finale mondiale a été massive. Toutes les places pour le Championnat global Fortnite à la LDLC Arena ont été vendues

Diffusion en streaming

Le Championnat global se déroulera chaque jour de 10h à 15h30 ET (16h à 21h30 CEST) les 6 et 7 septembre.

Pour suivre l’événement, rendez-vous sur :

En plus de suivre la compétition, les spectateurs pourront obtenir des drops Twitch exclusifs en regardant le stream officiel :