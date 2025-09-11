Sorare, la plateforme de fantasy football, marque un tournant avec le lancement de Sorare 26, une version plus immersive et engageante, conçue pour célébrer l’expertise des managers. Après un partenariat historique avec LFP Media cet été, Sorare déploie une campagne marketing sans précédent pour accompagner cette nouvelle saison, visant à conquérir les fans de football en France et à l’international.

Pour la première fois, Sorare investit les écrans télévisés avec des spots diffusés sur Ligue 1+ et beIN Sports, mettant en scène des managers portés en triomphe dans une ambiance humoristique. Réalisée avec l’agence Grinta, la campagne place les managers au cœur de l’expérience, valorisant leur flair tactique et leur passion pour le football.

Zinédine Zidane en guest star

Une apparition amicale de Zinédine Zidane, partenaire de Sorare, conclut le film promotionnel diffusé sur les réseaux sociaux, renforçant l’attrait de la marque. En parallèle, un affichage massif dans les grandes villes françaises, une présence radio et podcast, ainsi qu’une stratégie digitale ambitieuse au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, assurent une visibilité maximale.

Une expérience enrichie

Sorare 26 promet une expérience enrichie avec des compétitions dédiées aux fans de Ligue 1, Premier League, LALIGA EA SPORTS et Bundesliga, récompensant les connaissances footballistiques par des prix uniques. Depuis l’ouverture de la marketplace, près de 10 millions de cartes ont été collectées ou échangées, soit une hausse de 30 % par rapport à l’an dernier, témoignant de l’engouement pour cette nouvelle saison.

Un impact RSE

Au-delà du jeu, Sorare s’engage pour le football amateur en équipant 70 clubs en France avec des kits complets dès ce mois de septembre. Les joueurs et entraîneurs bénéficieront également de récompenses exclusives, comme des accès privilégiés à des matchs professionnels et des expériences uniques avec des stars du football.

La déclaration