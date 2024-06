BNP Paribas et le streamer Domingo organisent « Wildcard Battle » et vont offrir une expérience de joueur de tennis à Roland-Garros

Partenaire le plus important de Roland-Garros, BNP Paribas va proposer un show tennis ce jeudi 6 juin sur le court Suzanne-Lenglen.

Spécialiste dans l’organisation d’évènements « sport et entertainment » diffusés sur Twitch, le streamer Domingo sera le chef d’orchestre de cette soirée.

Pour cet évènement, la banque d’un monde qui change va réunir quatre équipes mixtes de deux joueurs menées par 4 capitaines :

le streamer Domingo ,

, la chorégraphe et danseuse Inès Vandamme ,

, le créateur de contenus Rayenne « Etoiles » Guendil

le joueur de tennis Jules Marie, apprécié notamment pour sa chaîne YouTube.

Il y a quelques semaines, la plateforme de marque We Are Tennis a ainsi lancé un grand casting pour trouver et sélectionner 8 « inconnus », fans de tennis qui auront la chance de jouer sur le court Suzanne-Lenglen. Un dispositif qui a enregistré plus de 3 000 candidatures !

Lors de cette soirée animée par le streamer Doigby, plusieurs surprises sont annoncées. Alizé Cornet, Gilles Simon, Mansour Bahrami et Alizé Lim pourraient notamment passer une tête.

Précisons qu’il est possible de venir assister à l’évènement en tribune pour 12 euros. Des revenus qui seront reversés en intégralité à l’association Etendart qui utilise le sport comme vecteur de développement et d’épanouissement des jeunes générations.