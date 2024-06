Comment Nike surfe sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, un club sous contrat avec adidas

Hier, le Real Madrid a officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé. L’international français a signé un contrat de 5 saisons, soit jusqu’en 2029.

Mbappé au Real Madrid, ce n’était plus qu’une question de temps et de timing à en croire les médias les plus au fait de l’actualité du ballon rond et de l’activité des transferts.

L’annonce officielle de Mbappé au Real Madrid a tout de même déclenché une vague médiatique en étant l’un des sujets les plus discutés. Si le site officiel du club a subi quelques crashs liés à un pic de visites certainement sans précédent, les messages postés sur les réseaux sociaux du club ont également générés de nombreuses interactions. La folie Mbappé au Real Madrid ne fait que débuter et le business du club ne s’en portera évidemment que mieux (ventes de maillots de surcroît adidas, merchandising, sponsoring, ticketing…), tout comme celui de LaLiga. Avec Mbappé, le Real Madrid a évidemment un asset supplémentaire pour devenir le premier club à atteindre 1 milliard d’euros en recettes d’exploitation, grâce notamment aux rénovations du Santiago Bernabeu.

Nike poste un message lié aux rêves de Mbappé

Ambassadeur de Nike, Kylian Mbappé rejoint le club phare de l’équipementier concurrent, à savoir adidas. Comme Cristiano Ronaldo en son temps, le français portera un maillot de club floqué des 3 bandes, lui qui est la tête de gondole du géant américain.

Dans la foulée de l’annonce officielle, Nike a partagé une photo en noir et blanc de Kylian Mbappé, avec le message « Love your dreams until they love you back » (Aime tes rêves jusqu’à ce qu’ils t’aiment en retour). Un post accompagné du commentaire « Greatness is a journey, not a destination. Kylian Mbappé » (La grandeur est un voyage, pas une destination). De qui placer en quelque sorte l’athlète au dessus de son nouveau club et de ne pas considérer ce changement de club comme une fin en soi.

Car pour Kylian Mbappé, le Real Madrid est un rêve de gosse. D’ailleurs, le natif de Bondy a posté plusieurs photos de lui petit portant les couleurs du club espagnol. Lors d’une visite à Madrid, il avait d’ailleurs pu immortaliser sa rencontre avec Cristiano Ronaldo.

Sur son compte Instagram, le carrousel photos est accompagné du message suivant : Un rêve devenu réalité, Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve @realmadrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien.

Un post Instagram avec ce matin déjà plus de 18 millions de likes qui fait la part belle à adidas, bien visible sur le survêtement du petit Mbappé. Nike n’y pourra rien.