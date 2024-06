Kipsta dévoile le nouveau ballon de la Ligue 1 McDonald’s « sans le M » de l’enseigne de fast-food

Pour la troisième saison consécutive, Kipsta va fournir les ballons officiels de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec la nouvelle identité visuelle des deux championnats réalisée par Leroy Tremblot.

Pour la Ligue 1 McDonald’s, et oui il va falloir se faire au nouveau Naming en remplacement d’Uber Eats, la marque football de Décathlon opte pour un design bleu-blanc-rouge avec des « éclairs de génie pour saluer ces actions, ces gestes, ces faits de jeu où tout bascule soudainement ! ».

Comme vous le remarquerez, le logo de McDonald’s n’apparaît pas sur les visuels du nouveau ballon de la Ligue 1 2024-2025, contrairement à BKT sur celui de la Ligue 2.

« On va commencer la saison avec des ballons sans le M »

« On va commencer la saison avec des ballons sans le M, sur les pelouses et pour les ventes en magasin » nous précise Vincent Dufromont, chef produit ballon Kipsta. Bien évidemment, la signature tardive du nouveau partenaire-titre de la Ligue 1 qui est intervenue en mars 2024 a entraîné l’absence du logo car les productions des ballons ont été lancées il y a plusieurs mois. Pour les visuels, le M de McDonald’s aurait pu être ajouté par ordinateur mais un autre détail contractuel a eu son importance. « Le contrat avec Uber Eats court encore jusqu’à la fin du mois. »

Du côté de Decathlon, on nous explique également que ce reveal sera accompagné d’autres temps forts un peu plus tard et à l’approche du début de la nouvelle saison 2024-2025. « Nous allons produire de nouveaux ballon plus tard dans la saison avec le logo du partenaire » nous confirme Vincent Dufromont.

En attendant de voir le nouveau ballon rouler sur les pelouses de Ligue 1 McDonald’s la saison prochaine, les équipes Kipsta ont déjà finalisé le futur ballon 2025-2026. « Nous avons visité 15 clubs et avons fait tester à 100 joueurs le futur ballon et à l’unanimité ils reconnaissent sa qualité. Nous écoutons beaucoup le retour des joueurs sur les trajectoires, le grip… » ajoute Vincent Dufromont.

« Aujourd’hui, c’est un partenariat rentable pour Decathlon. Pas uniquement sur le plan économique mais d’une manière générale »

« Aujourd’hui, c’est un partenariat rentable pour Decathlon. Pas uniquement sur le plan économique mais d’une manière générale, en prenant en compte l’impact du partenariat sur la qualité de nos produits, l’accès joueurs pour le développer et aussi l’image de marque. Quand on inclut le coût de conception d’un produit de qualité et le coût pour le crédibiliser, nous sommes satisfaits » nous explique Vincent Dufromont.

« On vend le ballon utilisé par les joueurs au prix de 80 euros avec une boite et un sac, quand la concurrence propose ses ballons à 140 euros et 150 euros. A côté, nous avons une gamme réplica avec un ballon à 45€ et un à 27€. Un mini ballon est également proposé à 9€. Enfin, nous allons proposer pour les fêtes de fin d’année un ballon Ligue 1 et Ligue 2 avec l’ensemble des logos des clubs sur les panneaux ».

Pour rappel, Kipsta a un contrat qui court jusqu’en 2027 avec la Ligue de Football Professionnel. A partir de la saison prochaine, la marque fournira également les ballons officiels de de l’UEFA Europa League et Europa Conférence League (2024-2027).

Pour la Ligue 2 BKT, un fond vert pétrole fait ressortir le jaune et vert fluo. La nouvelle identité graphique des deux championnats est représentée sur les ballons et comma la saison passée, il n’y aura qu’un seul ballon tout au long de la saison. « La saison prochaine, nous allons renouveler le ballon dédié à la cause « Défenseurs de l’enfance » lors d’une journée de championnat. » précise le chef de produit Kipsta.

Kipsta précise également que le « thermocollage de leurs douze panneaux en polyuréthane (ballon sans fil de couture) » permet « une meilleure sphéricité et résistance ». En clair, « ces ballons sont à la pointe de la technologie ». Kipsta attend encore pour dévoiler le ballon du Trophée des Champions.

