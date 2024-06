Kylian Mbappé au Real Madrid : les 4 chiffres business à retenir

Après l’officialisation du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, Florentino Perez espère des retombées économiques énormes au-delà de succès sportifs futurs grâce à cette recrue.

Le feuilleton est enfin terminé. Le secret le moins bien gardé de l’histoire du football a donc pris fin hier avec l’annonce commune du club madrilène et du capitaine des Bleus quant à son arrivé la saison prochaine dans la capitale espagnole. Une actualité sur laquelle a rebondi Nike, l’équipementier individuel de Mbappé, lui qui rejoint un club sous contrat avec adidas.

Le site officiel du club a même subit un bug informatique une fois le communiqué du Real Madrid publié tant les fans se sont empressés de lire la nouvelle.

Si la première réaction des supporters est de penser à la nouvelle génération de galactique du Real Madrid, du côté de Florentino Perez, il est certain qu’on attend également des résultats économiques et retombées médiatiques à l’image du transfert, semblables à ceux que Cristiano Ronaldo provoquaient.

Voici donc les 4 chiffres business à retenir de ce transfert.

70%

Si cher à Kylian Mbappé, le pourcentage du droit à l’image a été l’un point ou le président du Real Madrid a du faire concession. Comme l’explique le journal L’Équipe, Florentino Perez récupère d’habitude au moins 50% des droits à l’image d’un joueur. Pour Mbappé, ça ne sera que 30% puisque que le futur merengue touchera 70% des droits de sa propre image. Un chiffre qui augmente à 80% pour le journal espagnol Marca, relayé par Eurosport ou encore RMC Sport.

100 millions d’euros

C’est le montant que devrait empocher Kylian Mbappé en signant au Real Madrid. Cette prime à la signature à 9 chiffres serait étalée sur les 5 saisons durant lesquelles Mbappé devraient porter le maillot blanc du Real Madrid, selon Fabrizio Romano. 100 millions d’euros que le joueur français aurait également pu toucher s’il était resté au Paris Saint-Germain grâce à la fameuse « prime de fidélité ».

🚨⚪️ OFFICIAL: Real Madrid have completed the signing of Kylian Mbappé. SAGA OVER. 🏁🇫🇷 pic.twitter.com/I0gR7i9TFv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024

Entre 15 et 20 millions d’euros

En termes de salaire, on est bien loin des mirobolants 72 millions d’euros brut par an qu’il gagnait à Paris. On ne va non plus pleurer Mbappé qui gagnerait entre 15 et 20 millions d’euros net par an à Madrid selon Marca.

As, l’autre journal espagnol, table plutôt sur 15 millions d’euros net annuel. Dans tous les cas, il deviendra le plus gros salaire du club, dépassant Luka Modric et David Alaba, tous deux à 11 millions d’euros net par saison.

🗞️ La une du journal L'Équipe du mardi 4 juin 2024 : « ¡ Hala Mbappé ! » Pour consulter l'édition : https://t.co/VX81VK0zmd pic.twitter.com/OzloWy1fS3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 4, 2024

80 000

C’est le nombre de places qui sera remplie au Santiago Bernabeu lors de la présentation officielle de Kylian Mbappé au Real Madrid. En tout cas, c’est ce que le club espère. Comme le rapporte L’Équipe, le français et son nouveau club attendent la fin du parcours de l’Équipe de France à l’Euro pour fixer une date. Pour l’instant, on viserait le 15 ou 16 juillet (la finale de l’Euro est le 14 juillet) pour voir la première recrue depuis Eden Hazard à être présenté dans le mythique stade du club. Meilleures actions diffusées sur écran géant, show pyrotechnique… On prévoit une présentation de l’envergure de celle de Cristiano Ronaldo en 2009 pour un événement qui sera normalement gratuit pour les supporters, avec un accès privilégiés pour les socios.

