BNP Paribas et Roland-Garros prolongent leur partenariat pour au moins cinq ans

Le renouvellement de ce partenariat, qui lie la banque et le tournoi depuis 1973, porte pour les éditions comprises entre 2027 et 2031.

C’est une histoire qui dure et qui ne semble pas prête de s’arrêter. A l’occasion d’une conférence de presse organisée ce 24 mai, BNP Paribas et Roland-Garros ont annoncé le renouvellement de leur partenariat historique à compter de 2027, pour une durée d’au moins cinq ans.

L’association entre la banque et le tournoi est donc prolongée au moins jusqu’en 2031. Elle avait débuté il y a plus d’un demi-siècle quand, en 1973, l’Agence BNP d’Auteuil avait financé les travaux d’agrandissement du court central. « Après avoir célébré nos noces d’or en 2023, nous voilà prêts à nous projeter vers nos noces de diamant. Un symbole fort pour une histoire qui se rejoue infiniment depuis 53 ans ! Nous avons grandi et évolué ensemble, faisant de ce partenariat une histoire unique, fondée sur la fidélité et la passion pour un sport que nous soutenons et aimons profondément », s’est enthousiasmé Thierry Laborde, directeur général délégué BNP Paribas.

Présente à la conférence de presse, Amélie Mauresmo, la directrice du Grand Chelem parisien, s’est également réjouie du renouvellement de cette collaboration en mettant en avant « la fidélité » d’un « partenaire exceptionnel ». L’ancienne numéro une mondiale a aussi salué le rôle de la banque dans le développement du tournoi : « Nous avons envie de créer de l’émotion et BNP Paribas partage cette vision du sport, du tennis et de Roland-Garros, en nous aidant à mener des actions très larges ». A noter que si ce nouveau partenariat porte sur les éditions comprises entre 2027 et 2031, la durée de ce dernier pourrait être en réalité plus longue : « Nous avons choisi un cadre juridique qui nous permet d’aller au-delà des cinq ans », a précisé Thierry Laborde.

« Le budget suit logiquement l’évolution du tournoi. Le tennis progresse, Roland-Garros progresse, et nous accompagnons naturellement cette évolution »

Si le montant de ce contrat de sponsoring n’a pas été dévoilé, Vincent-Baptiste Closon, directeur des partenariats de BNP Paribas également présent lors de l’annonce, a laissé filtrer quelques indications : « Le budget suit logiquement l’évolution du tournoi. Le tennis progresse, Roland-Garros progresse, et nous accompagnons naturellement cette évolution ».

L’événement fut aussi l’occasion pour BNP Paribas de rappeler quelques-unes de ses initiatives dans le monde de la petite balle jaune dont le programme « Jeunes Talents ». Lancé en 2018, ce dispositif, qui compte notamment Jo-Wilfried Tsonga et Alizé Cornet comme ambassadeurs, vise à accompagner les jeunes espoirs vers le haut niveau. Plusieurs joueurs issus de ce programme sont présents dans le tableau principal de ce Roland-Garros 2026, comme par exemple Moïse Kouame, Arthur Gea, Luca Van Assche, Diane Parry ou encore Elsa Jacquemot.