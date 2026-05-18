La marque d’hydratation waterdrop devient partenaire du joueur français Johan Bergeron afin de renforcer sa présence dans le padel.

waterdrop, déjà très active dans le tennis, poursuit son développement dans l’univers du sport. La marque internationale spécialisée dans l’hydratation a annoncé la signature d’un partenariat avec Johan Bergeron, actuel numéro 2 français et 150e joueur mondial de padel.

À travers cet accord conclu pour la saison 2026, waterdrop devient fournisseur officiel du joueur français. Le logo de la marque apparaîtra notamment sur le short de Johan Bergeron lors de ses compétitions.

« Le padel est un sport exigeant où l’hydratation joue un rôle clé dans la performance et la récupération. Je suis ravi de rejoindre waterdrop, une marque innovante qui partage ma vision d’une hydratation plus saine et plus responsable », explique Johan Bergeron.

Un joueur « très proche de la communauté padel en France »

Dans le cadre de ce partenariat, le joueur utilisera les différentes gammes de produits de la marque, comme les Microdrinks, Microenergy et Microlytes, ainsi que la nouvelle gourde waterdrop Padel lancée en 2026.

Pour waterdrop, cette collaboration s’inscrit dans une stratégie de développement autour du padel, discipline en forte croissance en France.

« Johan Bergeron s’est imposé comme une évidence : c’est un joueur de haut niveau, respecté sur le circuit et très proche de la communauté padel en France », souligne Lauren Dethier, marketing manager France Benelux de waterdrop.

A lire aussi : Audemars Piguet se lance dans le padel avec Agustín Tapia et Premier Padel