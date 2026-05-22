ALL Accor transforme ses hôtels et le Royal Monceau Raffles Paris aux couleurs de Roland-Garros

Partenaire officiel du tournoi, le groupe Accor développe une série d’activations autour de Roland-Garros 2026. Le groupe d’hôtellerie sort les grands moyens pour offrir aux fans de tennis comme aux joueurs une expérience hôtelière inédite, à commencer par le Royal Monceau Raffles Paris.

Une expérience à la française. Pendant la quinzaine des Internationaux de France, ALL Accor (Sofitel, Raffles, Pullman…) réinvente son offre hôtelière. Scénographie, signalétique, couleurs ocre : les codes visuels du tournoi habillent les établissements du groupe. Une immersion dans l’univers de la terre battue, jusque dans les moindres détails.

Des palaces parisines à Tokyo et le Brésil, une vitrine mondiale

Au Royal Monceau Raffles Paris, l’expérience monte encore d’un cran. La cour intérieure est aménagée en mini court de tennis. Pour lancer cette nouvelle campagne, l’hôtel avait convié quelques invités de marque : Naomi Osaka, quadruple vainqueure de Grand Chelem, Moïse Kouamé, espoir du tennis français de 17 ans , et la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka se sont prêtés au jeu.

La joueuse, en quête d’un premier titre à Roland-Garros cette année, a pris ses quartiers dans le palace parisien. « C’est primordial d’avoir le confort nécessaire pour se reposer et être en forme sur le terrain », explique-t-elle.

Dans la continuité du programme lancé en 2019, Accor étend ses activations bien au-delà de la capitale française. Des hôtels emblématiques du groupe sont également thématisés à l’international, notamment les Pullman de Tokyo et de Shanghai. « On doit défendre les couleurs du tournoi au sein des hôtels dans ces pays », explique Mehdi Hemici, directeur général fidélité et e-commerce d’Accor. Dès la réservation, les clients peuvent par ailleurs profiter d’une offre combinée chambre + billet Roland-Garros.

Une campagne média en terrain de jeu

Les activations ne s’arrêtent pas aux murs des hôtels. Le groupe diffuse dès maintenant des spots publicitaires en référence au tournoi, tournés dans trois de ses établissements. Des ramasseurs de balles y jouent les premiers rôles. « On a imaginé une campagne media “Profitez d’un service de numéro un” », résume Mehdi Hemici.

Des valeurs partagées

Ce partenariat repose sur une conviction commune explique-t-il. « On a l’habitude de parler d’élégance à la française quand on parle de Roland-Garros. Nous, c’est l’hospitalité à la française », souligne le groupe.

Une philosophie qui se rejoint naturellement : « Nos clients cherchent plusieurs choses pour une expérience complète — du sport, de la gastronomie et de l’entertainment (divertissement). Roland-Garros pouvait faire véhiculer ces émotions avec les mêmes valeurs que nous. »