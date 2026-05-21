Pennylane et la LNR lancent « Les Références qui comptent », un trophée dédié aux séquences devenues cultes dans le rugby français.

Pennylane et la Ligue nationale de rugby annoncent le lancement du trophée « Les Références qui comptent », un nouveau dispositif destiné à mettre en avant les moments devenus cultes dans l’univers du rugby français et du Top 14.

L’objectif est de célébrer des séquences qui dépassent le simple cadre sportif : phrases marquantes, scènes de vestiaire, moments viraux ou réactions spontanées devenues des références pour les supporters. « Ces instants participent pleinement à l’identité du rugby », expliquent les organisateurs.

« Il me tarde de sentir l’odeur des merguez »

Pour cette première édition, plusieurs séquences emblématiques sont sélectionnées et soumises au vote du public via la plateforme MyRugby. Parmi elles figurent notamment le célèbre « 9+3 = 11 » de Damian Penaud ou encore plusieurs punchlines de Christophe Urios comme « Oh mais qu’est-ce qu’il fait lui ? » ou « Il me tarde de sentir l’odeur des merguez ».

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Le vote du public compte majoritairement dans le résultat final, complété par celui d’un jury composé d’un représentant de Pennylane, de la LNR et d’un influenceur rugby. La référence lauréate reçoit un trophée remis à l’acteur de la séquence.

Partenaire presenting de la phase finale du TOP 14, Pennylane souhaite, à travers cette initiative, « célébrer ce qui fait aussi la richesse du rugby : sa culture ».

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