Article en partenariat avec : DAZN

Bonne nouvelle pour les amateurs de sport ! À l’occasion d’un week-end particulièrement riche en événements sportifs, DAZN propose une promotion sur son abonnement. Du 19 octobre au 2 novembre 2026, la plateforme de streaming sportif affiche son offre à seulement 7,99 €/mois au lieu de 10,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois. Une réduction intéressante pour suivre la Liga, la Serie A et de nombreuses autres compétitions.

DÉCOUVRIR LES OFFRES DAZN CE WEEK END

Promotion DAZN : un abonnement à 7,99 €/mois pendant un an

DAZN lance une offre promotionnelle permettant de bénéficier de son catalogue sportif à prix réduit.

Habituellement proposé à 10,99 €/mois, l’abonnement passe à 7,99 €/mois, soit une réduction de 3 € chaque mois.

Cette promotion représente une économie de 36 € sur 12 mois, avec un coût total de 95,88 € sur la période d’engagement, contre 131,88 € au tarif de référence.

L’offre comprend une connexion et nécessite un engagement de 12 mois.

Attention : cette promotion est limitée dans le temps et reste accessible jusqu’au 2 novembre 2026.

Profiter de l’offre DAZN à 7,99 €/mois

Quels sports et compétitions regarder avec DAZN ?

L’abonnement DAZN donne accès à un large catalogue de compétitions sportives, avec notamment :

La Liga espagnole : le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et l’ensemble du championnat.

La Serie A italienne : les rencontres de l’Inter Milan, de la Juventus, de l’AC Milan ou encore de Naples.

La Copa del Rey : la Coupe d’Espagne de football.

La Betclic Élite : le championnat de France de basket.

La boxe : de nombreux combats et événements internationaux.

D’autres championnats de football sont également disponibles, dont l’Eredivisie néerlandaise et la Jupiler Pro League belge.

Un bon plan pour regarder Barça – Real Madrid sur DAZN

Cette promotion arrive à point nommé pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, programmé le dimanche 25 octobre à 21h.

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur DAZN en France, avec une prise d’antenne dès 20h et un avant-match exceptionnel depuis le Spotify Camp Nou.

Les amateurs de football pourront également retrouver de nombreuses affiches du championnat espagnol et de Serie A tout au long de la saison 2026-2027.

Pour profiter de cette réduction, il suffit de souscrire l’abonnement promotionnel DAZN avant le 2 novembre.

Profiter de l’offre DAZN à 7,99 €/mois