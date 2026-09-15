À quelques jours du Classique OM-PSG, Ligue 1+ lance une offre promotionnelle pour séduire de nouveaux abonnés. Dès ce mardi 15 septembre, l’abonnement est proposé à 9,99 euros par mois pendant deux mois, avant de repasser à son tarif de 19,99 euros.

C’est le bon plan foot de cette rentrée pour celles et ceux qui souhaitent suivre la Ligue 1 à moindre coût. À l’occasion de la 5e journée du championnat et à quelques jours du très attendu Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, Ligue 1+ divise temporairement par deux le prix de son abonnement.

À partir du 15 septembre 2026, les nouveaux abonnés peuvent ainsi souscrire à Ligue 1+ pour 9,99 € par mois pendant les deux premiers mois, contre 19,99 € habituellement.

PROFITEZ DE L'OFFRE LIGUE 1+

À l’issue de cette période promotionnelle, l’abonnement passe à 19,99 € par mois pendant les dix mois suivants. Attention donc : il s’agit bien d’une formule avec engagement de 12 mois.

L’offre est disponible en France jusqu’au 29 septembre 2026.

OM-PSG et trois grosses affiches au programme de la 5e journée

Le timing choisi par Ligue 1+ devrait particulièrement intéresser les supporters de l’OM et du PSG.

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sera diffusé en exclusivité sur Ligue 1+ dimanche 20 septembre à 20h45.

Et ce n’est pas la seule affiche proposée aux abonnés. La 5e journée de Ligue 1 McDonald’s offrira trois soirées consécutives avec des rencontres programmées à 20h45 : AS Monaco – RC Lens vendredi, Olympique Lyonnais – Stade Rennais samedi et OM – PSG dimanche.

Dès jeudi, Ligue 1+ diffusera également la rencontre de Ligue 3 BETCLIC entre le SC Bastia et l’AS Cannes.

Que comprend l’abonnement Ligue 1+ ?

Pour 9,99 € par mois durant les deux premiers mois, les nouveaux abonnés accèdent à l’intégralité de l’offre Ligue 1+.

La plateforme permet de regarder 100 % des matchs de Ligue 1 McDonald’s en direct et en exclusivité chaque week-end, mais aussi 100 % des rencontres de Ligue 3 BETCLIC.

L’abonnement donne également accès aux émissions, magazines, documentaires et contenus exclusifs proposés par la plateforme.

Autre élément intéressant pour les foyers : Ligue 1+ autorise deux connexions simultanées et permet de profiter des contenus sur les différents écrans compatibles.

Comment profiter de l’offre Ligue 1+ à 9,99 € ?

L’offre est réservée aux nouveaux abonnés et peut être souscrite à partir du 15 septembre directement sur le site de Ligue 1+.

Pour résumer, l’abonnement coûte 9,99 € par mois pendant deux mois, puis 19,99 € par mois pendant dix mois, avec un engagement total de douze mois.

Une opération commerciale lancée au meilleur moment pour Ligue 1+, qui compte profiter de l’attractivité du Classique OM-PSG pour poursuivre sa dynamique d’acquisition d’abonnés.

L’offre est disponible jusqu’au 29 septembre 2026.

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