Envie de renouveler votre équipement sportif à prix réduit ? Intersport lance une opération spéciale Adidas avec des remises allant jusqu’à 40 % sur une sélection de chaussures, vêtements et accessoires. Une offre à retrouver jusqu’au 25 octobre 2026 inclus.



DÉCOUVRIR LES REMISES JUSQU’À -40 %

Jusqu’à 40 % de réduction sur Adidas chez Intersport

Dans le cadre de son opération « 20 jours chrono Adidas », Intersport affiche des remises pouvant atteindre -40 % sur une sélection de produits de la marque aux trois bandes. L’offre concerne différentes catégories de chaussures et de vêtements, avec des références destinées aux hommes, aux femmes et aux enfants.

Côté chaussures, la sélection comprend notamment des sneakers pour le quotidien et des modèles dédiés à la pratique sportive. Les rayons textiles proposent également des sweats, des t-shirts, des pantalons de jogging et des vêtements d’entraînement Adidas à prix réduit.

Les réductions varient selon les références, avec des remises pouvant atteindre 40 % sur les articles concernés. L’occasion de retrouver des produits Adidas à des tarifs inférieurs à leurs prix habituels.

Découvrir les offres Adidas jusqu’à -40 % chez Intersport

Une offre Adidas disponible jusqu’au 25 octobre 2026

Cette opération promotionnelle est limitée dans le temps. Les réductions Adidas chez Intersport sont disponibles jusqu’au dimanche 25 octobre 2026 inclus, dans la limite des stocks disponibles.

Tous les produits de la marque ne sont pas concernés : les remises s’appliquent uniquement à la sélection présentée dans le cadre de l’opération. Les tailles, coloris et modèles disponibles peuvent également varier selon les références.

La sélection complète des chaussures et vêtements Adidas en promotion est accessible directement sur le site d’Intersport.